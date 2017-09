8 сентября 2017 г. Дэвид Чартер | The Times Меркель теряет поддержку 2 млн русских немцев "Претензии Кремля на Крым стали частью немецкой избирательной кампании, а именно - битвы за голоса двух миллионов русских немцев, отворачивающихся от Ангелы Меркель в сторону популистов, которые могут впервые войти в парламент, - сообщает Дэвид Чартер в британской газете The Times. - Рожденные и воспитанные в бывшем Советском Союзе, многие русские немцы полагаются на источники новостей из своей бывшей родины, подающие в числе прочего сплошной поток репортажей о преступлениях мигрантов в Германии и фальшивых новостей, насаждаемых в соцсетях кремлевскими троллями". "В переполненном конференц-зале на западе Германии партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) воззвала к одному из крупнейших русско-немецких сообществ, говоря не о снижении налогов и создании рабочих мест, а о необходимости отмены наложенных на Москву санкций", - говорится в статье. "Крым для России - все равно что Ахен или Кельн для Германии, мы должны понимать, каково его потерять, - сказал Александр Гауланд, пресс-секретарь АдГ по внешней политике и кандидат в канцлеры, "под аплодисменты 1200 слушателей, собравшихся в Пфорцхайме - 120-тысячном городе у французской границы". - Мы не хотим санкций: они вредят и нам, и России, и они не вернут Крым Украине". Гауланд добавил, что Крым стал российским в 1783 году при "немецкой царице" Екатерине Великой. Чартер указывает, что несколько тысяч пфорцхаймских голосов могут оказаться решающими на выборах 24 сентября. В прошлом году на выборах в земле Баден-Вюртемберг АдГ победила "Христианско-демократический союз" (ХДС) Меркель, получив 24,2% голосов. ХДС получил 22,4% голосов - почти на 20% меньше, чем на прошлых выборах. "АдГ чувствует, что два миллиона голосов русских немцев останутся за ней, - говорится в статье. - Новейшая политическая партия Германии, сформированная в 2013 году, регулярно взывает к традициям, чтобы привлечь на свою сторону националистов, и называет себя естественным пристанищем избирателей, разочарованных в ХДС", - сообщает Чартер. "Я всегда голосовала за ХДС, но теперь я против Меркель. Все эти мигранты. Я не люблю мусульман", - сказала журналисту 77-летняя Ирина, приехавшая в Пфорцхайм из Казахстана в 1990 году. "Теперь она и тысячи ей подобных поддерживают единственную антимигрантскую партию в стране", - отмечает Чартер. Источник: The Times