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8 сентября 2017 г.
8 сентября 2017 г.

Хью Томлинсон | The Times

Индии велели готовиться к войне на двух фронтах - с Пакистаном и с Китаем

Главнокомандующий армии Индии, генерал Бипин Рават, предупредил, что его страна должна быть готова вести войну на двух фронтах - с Пакистаном и с Китаем, сообщает журналист The Times Хью Томлинсон.

"Он сказал, что Индия столкнется с новыми провокациями со стороны Китая после недавнего противостояния на спорной границе в Гималаях, которое длилось два месяца", - говорится в статье.

Но готова ли Индия к войне? Летом аудиторская проверка показала, что в условиях интенсивного конфликта индийским войскам хватит важных боеприпасов лишь на 10 дней.

"С точки зрения нашего северного противника, началось поигрывание бицепсами, - сказал Рават в своей речи в Дели. - "Нарезание колбасы" - постепенный захват территории, проверка на прочность наших порогов терпения - вот чего мы должны опасаться, мы должны быть готовы к ситуациям, которые могут постепенно перерасти в конфликт".

Генерал предостерег: если трения между Дели и Пекином усилятся, Пакистан наверняка воспользуется этой ситуацией, создав риск войны на втором фронте.

Источник: The Times


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