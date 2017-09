8 сентября 2017 г. Хью Томлинсон | The Times Индии велели готовиться к войне на двух фронтах - с Пакистаном и с Китаем Главнокомандующий армии Индии, генерал Бипин Рават, предупредил, что его страна должна быть готова вести войну на двух фронтах - с Пакистаном и с Китаем, сообщает журналист The Times Хью Томлинсон. "Он сказал, что Индия столкнется с новыми провокациями со стороны Китая после недавнего противостояния на спорной границе в Гималаях, которое длилось два месяца", - говорится в статье. Но готова ли Индия к войне? Летом аудиторская проверка показала, что в условиях интенсивного конфликта индийским войскам хватит важных боеприпасов лишь на 10 дней. "С точки зрения нашего северного противника, началось поигрывание бицепсами, - сказал Рават в своей речи в Дели. - "Нарезание колбасы" - постепенный захват территории, проверка на прочность наших порогов терпения - вот чего мы должны опасаться, мы должны быть готовы к ситуациям, которые могут постепенно перерасти в конфликт". Генерал предостерег: если трения между Дели и Пекином усилятся, Пакистан наверняка воспользуется этой ситуацией, создав риск войны на втором фронте. Источник: The Times