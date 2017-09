8 сентября 2017 г. Л. Тодд Вудд | The Washington Times Для русских закрытие Трампом консульства - намеренное оскорбление "Об этом мало говорили в западной прессе, но закрытие российского консульства в Сан-Франциско имело большое значение", - пишет в американской газете The Washington Times журналист Л. Тодд Вудд. Как отмечает колумнист, в восприятии русских обыск их суверенной собственности в США американцами был намеренным оскорблением и нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. "По моему мнению, российская реакция проистекает из слабости президента Обамы и политики умиротворения, - пишет автор. - В действительности, Москва полностью обвиняет в плачевном состоянии дел между двумя странами предыдущую американскую администрацию". "Если русские вмешивались в наши выборы, или взламывают нашу электросеть, или же действуют безнаказанно, дестабилизируя Восточную Украину, это просто потому, что они могут это делать, - продолжает колумнист. - При Трампе мы наблюдаем не коммуникационный провал; это старая добрая перезагрузка, реальная перезагрузка, без пластиковых кнопок Staples (американская фирма, производящая продукцию для офиса. - Прим. ред.)". "Да, обыски были нацелены на то, чтобы унизить; именно этого хотела администрация", - пишет Тодд Вудд. По словам колумниста, обыски "заставили Путина выглядеть слабым в глазах россиян, это опасная позиция для российского президента. Если добавить к этому сокращение визовых услуг для российского населения, эффект еще более поразительный". "Возможно, Трамп так поступает только из-за расследования специального прокурора Роберта Мюллера касательно российского вмешательства в выборы. Это, и в самом деле, то, что скажут СМИ и левые, - отмечает автор. - Однако люди, с которыми я общаюсь и которые в курсе, говорят мне, что Трамп бьет по Путину как раз в правильное место, как раз туда, где больно". Источник: The Washington Times