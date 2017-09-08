В Германии растет число преступлений на почве антисемитизма

В Германии растет число преступлений антисемитской и антиизраильской направленности, сообщает Die Welt со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата "Зеленых" Фолькера Бека.

Согласно документу, который находится в распоряжении издания, в первом полугодии 2017 года было совершено 681 подобное преступление, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С 14 до 15 возросло количество насильственных преступлений и с 425 до 434 - количество случаев разжигания межнациональной розни.

"К тому же это только те случаи, когда жертвы решили обратиться в полицию. Реальные цифры намного выше", - заявил Бек.

По данным немецкого МВД, 632 из 681 преступления были совершены правоэкстремистами.

Однако руководитель берлинского Центра исследования антисемитизма (RIAS) Беньямин Штайнитц сомневается, что такое большое число преступлений совершается одними только правоэкстремистами. "Существуют некоторые расхождения между полицейской статистикой и наблюдениями жертв антисемитских нападений и оскорблений", - отмечает Штайнитц.

Так, эксперты ссылаются на опрос, проведенный среди немецких евреев. В ходе опроса 8% респондентов показали, что их родственники или знакомые за последний год становились жертвами "физических нападений", еще 36% сообщили, что подверглись вербальным оскорблениям, а 52% рассказали о "скрытых намеках". При этом, согласно опросу, особенно часто евреи утверждали, что "преступления совершали мусульмане: на долю мусульман пришлось 48% скрытых намеков, 62% оскорблений и 81% "физических нападений".