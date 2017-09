8 сентября 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Следующая война на Ближнем Востоке "Израиль нанес авиаудары по военному объекту в Сирии в четверг, и эта бомбардировка должна насторожить администрацию Трампа не меньше, чем сирийцев: она предупреждает о следующей войне на Ближнем Востоке, в которую могут быть втянуты США", - утверждает редакция The Wall Street Journal. По мнению журналистов, между Израилем и Ираном нарастает конфронтация по мере того, как война против "Исламского государства"* в Сирии и Ираке близится к концу. Иран использует сирийскую гражданскую войну и битву с ИГИЛ* как повод создать постоянное военное присутствие в Сирии, позволяющее угрожать Израилю напрямую или через посредников в Сирии и Ливане. "Опасность опосредованной или даже прямой войны между Ираном и Израилем нарастает и продолжит нарастать, пока Иран укрепляет свое присутствие в Сирии. Это может не нравиться Трампу, но ему нужна стратегия для той страны, которой Сирия станет после победы над ИГИЛ*, - стратегия сдерживания Ирана, - если он не хочет, чтобы США снова затянуло в новую войну на Ближнем Востоке", - резюмирует WSJ. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal