8 сентября 2017 г. Раджа Абдулрахим и Нэнси Шектер-Порат | The Wall Street Journal Израиль наносит удары по военным объектам в Сирии "Израиль осуществил воздушные удары по сирийской военной базе - по словам бывших израильских чиновников, эта атака предназначалась для противодействия военным угрозам со стороны Ирана и его ливанского союзника "Хизбаллы", - сообщают корреспонденты The Wall Street Journal Раджа Абдулрахим и Нэнси Шектер-Порат. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, оппозиционная наблюдательная группа со штаб-квартирой в Британии, заявил, что авиаудары в четверг были нацелены на военную тренировочную базу и склад для ракет ближней и средней дальности близ города Масьяф в центральной Сирии. По словам центра мониторинга, на этой базе имеется иранское присутствие. "Израиль заявляет, что Иран строит объекты по производству высокоточных ракет в Сирии и Ливане, хотя это не подтверждено независимыми источниками и отрицается Ливаном", - пишут журналисты. Также от ударов пострадал объект, подвергшийся санкциям США в этом году за участие в производстве химического оружия. Израиль, согласно принятой политике, не подтверждает и не отрицает авиаудары по Сирии, и его вооруженные силы от комментариев отказались, сообщают журналисты. Однако израильский парламентарий Эяль Бен-Рувен, отставной генерал израильских вооруженных сил, заявил в беседе с изданием, что атака, совершенная, по сообщениям, на объект по производству высокоточного оружия, направит месседж Тегерану и шиитской группе боевиков - "Хизбалле". "Мы не согласимся на границу с Ираном и "Хизбаллой" (...) и не согласимся на постоянное производство [оружия] для "Хизбаллы", - заявил отставной генерал. - Россия должна проследить, чтобы Иран и "Хизбалла" не находились на границе и не перевозили оружие. (...) Это также месседж для США. Америка не присутствует в регионе, она присутствует в Ираке, но она предоставила русским свободу действия в создании новой Сирии. США должны принимать участие, чтобы поддержать региональную стабильность". Как указывает издание, израильский авиаудар в четверг был осуществлен на следующий день после того, как доклад ООН обвинил сирийский режим в атаке с использованием зарина 4 апреля (тогда погибли, по меньшей мере, 83 мирных жителя), но бывшие израильские чиновники не поддержали предположение, что атака была ответом на доклад ООН. "Она с ним не связана, - заявил экс-советник по национальной безопасности, генерал Яков Амирдор. - Такую атаку не готовят за короткое время". Рид Фостер, специалист по военному потенциалу на Ближнем Востоке из HIS Jane, поставщика военных разведданных, заявил в беседе с изданием, что израильские авиаудары представляются частью усилий Израиля по противодействию Ирану в создании объектов по производству продвинутых ракет в Сирии. "Поскольку они не преуспели в импорте ракет" в Сирию, "мы, возможно, будем свидетелями новых [ударов] в будущем, пока продолжается игра в кошки-мышки между Израилем и Ираном", сказал эксперт. Иранское военное присутствие с оперативным потенциалом в Сирии - это "красная линия" для Израиля, прокомментировал Гади Шамни, отставной военный генерал, который служил военным помощником премьер-министров Ариэля Шарона и Эхуда Ольмерта. При участии Азы Фитч, Рори Джонса и Лины Саиди Источник: The Wall Street Journal