В деле Навального остается много загадок

"В покушении на российского оппозиционера Навального многое остается неясным. (...) Москва и Берлин спорят о прерогативе толкования дела. Однако полностью убедительной пока не является ни одна из озвученных версий. Слабые места в аргументации и вопросы без ответа по делу, которое может привести к окончательному разрыву отношений между Россией и Западом и ставит под угрозу проект "Северный поток-2", есть как в Берлине, так и в Москве", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Российская аргументация в этом скандале во многом напоминает обманные маневры в украинском кризисе, - указывает журналист Андре Баллен. - (...) В деле Навального в воздухе витает все больше официальных и полуофициальных версий произошедшего. Если сначала распространялась версия об алкогольном отравлении, то позднее врачи диагностировали нарушение обмена вещества. Но это ничего не объясняет, так как причина нарушения обмена веществ остается неясной".

"Факты: Навальному только 44 года. Он не диабетик. О серьезных проблемах со здоровьем в прошлом неизвестно. О проблемах с алкоголем тоже. Иначе их уже до этого наверняка подхватила бы с благодарностью кремлевская пропаганда", - отмечает издание.

"В последнее время Москва позволила врачам открыто строить домыслы о неправильной диете Навального как возможной причине его комы. Однако против этого говорит метод лечения сибирских врачей, которые спасли Навальному жизнь. Они ввели ему атропин, который используется при отравлениях", - говорится в статье.

"То, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков категорически исключает отравление или снисходительно добавляет, что Навальный не подвергался отравлению по крайней мере на территории России, чтобы тем самым дискредитировать результаты лабораторных исследований из Германии, так же подозрительно, как и отказ Москвы от уголовного расследования", - отмечает Баллен.

Представленный белорусским президентом якобы перехваченный разговор между Берлином и Варшавой, который должен был подтвердить фальсификацию обвинений в отравлении, "скорее подкрепляет подозрение о причастности государственных органов, чем опровергает его", пишет Handelsblatt.

"Неясность в деле российского оппозиционера присутствует и на другой стороне: речь якобы идет о "химическом боевом отравляющем веществе нервно-паралитического действия из группы "Новичок". Так сформулировала это канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обвинении. К сожалению, более подробной информации о веществе нет, поэтому многие вопросы остаются открытыми".

"Новичок" - это не яд наподобие мышьяка, синильной кислоты или рицина, которые можно дозировать индивидуально. (...) Яд "Новичок" был разработан как оружие массового уничтожения, - поясняет издание. - Его сложно дозировать, и даже в незначительном количестве молекулы яды рассеиваются в воздухе. Это было очевидно и в деле Скрипаля, когда после покушения на российского агента-перебежчика следы яда обнаруживались в Солсбери повсюду. В то время как Сергею Скрипалю и его дочери Юлии в 2018 году удалось выжить после покушения, позднее от отравления скончалась случайная женщина".

"В Сибири Навальный встречался с местными оппозиционными активистами и находился в сопровождении своей команды. Ему стало плохо в самолете на обратном пути в Москву. Но никто из тех, кто летел рядом с ним в самолете, или из тех, кто сопровождал его, пока не жаловался на симптомы отравления. К тому же советский химик Владимир Углев, один из разработчиков "Новичка", заявил, что тогда атропин категорически исключался в качестве антидота. Но в случае с Навальным реакция на лечение им оказалась положительной. Это противоречит утверждению о "Новичке".

Впрочем, "за это время яд мог быть значительно усовершенствован", отмечает издание.

"(...)В любом случае остается неясным, зачем российскому правительству, согласно обвинению, нужно было использовать именно печально известный яд нервно-паралитического действия, который уже был расшифрован в западных лабораториях. И зачем потом оно передало, пусть и с промедлением, Навального на лечение - рискуя быть разоблаченным", - пишет Handelsblatt.