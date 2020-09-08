Эксперты предостерегают ЕС от наложения санкций на российские поставки природного газа

"Дело Навального склоняет политиков к тому, чтобы ставить под вопрос поставки энергии из России. Однако специалисты указывают на зависимость от них", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Для Манфреда Вебера ситуация ясна. "Конечно, в число возможных санкций входит и наиболее жесткая: частичное прекращение закупок сырья", - заявил в разговоре с Der Spiegel глава христианско-демократической фракции Европейской народной партии в Европарламенте. Так он намекнул на возможные последствия скандала вокруг Навального и вероятного вмешательства России в дела Белоруссии. Однако проигравшим в бойкоте российских поставок сырья, о котором грезит вице-председатель ХСС, может оказаться не Россия, а ЕС", - указывает автор статьи Клаус Штатманн.

"Следует внимательно посмотреть на рынок, прежде чем налагать санкции на российские поставки природного газа в ЕС. Доля российского природного газа в газопотреблении ЕС составляет около 40%. Это количество невозможно заменить быстро", - сказал в разговоре с Handelsblatt Тимм Келер, председатель газового объединения Zukunft Erdgas".

"Последствия для экономики были бы существенными", - предостерегает Келер. "Тот, кто выдвигает такие требования, также должен говорить, что последствием будет повышение цен и ограниченная надежность энергоснабжения", - отмечает он".

"Среди государств ЕС Германия входит в число стран с особенно высокой зависимостью от российских поставок газа, - указывает издание. - В прошлом году доля поставок из России составила 51,6% всего импортируемого Германией природного газа. В 2016 году доля России в газовом импорте составляла еще 44,4%".

"В связи с отказом от ядерной энергетики и угля потребность в природном газе для выработки электроэнергии будет расти, несмотря на масштабное развитие возобновляемых источников энергии, тем более что природный газ необходим и в качестве резервного источника для возобновляемой энергии", - говорится в докладе Germany 2020 Международного энергетического агентства (МЭА).

"Господствующее положение России не ограничивается природным газом, - отмечает автор статьи. - Если рассматривать поставщиков энергии и сырья для Германии в целом, Россия, бесспорно, остается на первом месте: страна является важнейшим поставщиком в Германию нефти, природного газа и каменного угля, во всех трех сегментах она занимает ведущую позицию".

"Идея заменить российский газ и нефть в обозримом будущем абсолютно нереалистична, - сказал в интервью Handelsblatt Хубертус Бардт, директор Института немецкой экономики (IW). - Желание вывести Россию из игры в качестве поставщика энергии исключительно рискованно. От таких умозаключений можно только предостеречь".

"По словам Бардта, в вопросе поставок энергии Россия и ЕС тесно связаны друг с другом. "Существует обоюдная зависимость. Она дает эффект стабилизации в отношениях", - сказал Бардт".

"Переход на других поставщиков может повлечь за собой серьезные последствия. В случае с газом быстрая переориентация и вовсе была бы невозможной", - убежден Бардт. По его оценке, сжиженным природным газом (liquefied natural gas, сокращенно LNG) в любом случае можно было бы заменить лишь малую часть утраченных объемов", - передает Handelsblatt.