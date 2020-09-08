Экономические санкции, военные вызовы... Опасное стечение обстоятельств для Пекина и Вашингтона

"Способствующая чрезмерным обещаниям президентская кампания в США и обострившийся патриотизм китайского лидера увеличивают риск военной эскалации между двумя империями", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

"В то время, когда коронавирус сеял смерть в Ухане, военно-морские силы Китая размахивали призраком Перл-Харбора в самом сердце Тихого океана. В конце января, когда вирус нанес ущерб Китаю, а в провинции Хубэй была введена жестокая блокада, флотилия Народно-освободительной армии (НОАК) проплыла более 6 тыс. км к востоку, чтобы провести беспрецедентные военные маневры у атолла Мидуэй. Там, где Америка выиграла решающее морское сражение против имперской Японии в 1942 году", - говорится в статье.

"Китай хотел показать, что, несмотря на эпидемию, наша оборона не ослабевает, и что ВМС США не должны извлекать выгоду из этой ситуации в своих интересах. Надо было приблизиться к островам Мидуэй, чтобы показать свою силу", - считает Ни Лексионг, стратегический аналитик и бывший профессор Университета политических наук в Шанхае.

"(...) Восемь месяцев спустя Пекин обуздал эпидемию Covid, которая все еще опустошает Америку Дональда Трампа, но напряженность между двумя ведущими державами мира продолжает нарастать. Число беспрецедентных грубых выходок с момента установления их дипломатических отношений в 1979 году увеличивается. Вашингтон и Пекин оскорбляют друг друга язвительными заявлениями и дипломатическими санкциями в отношении Гонконга или Синьцзяна, организуют технологический разрыв связи, калеча судьбу компании Huawei или приложения Tiktok, в то время как их военно-морские силы с пренебрежением смотрят друг на друга в Южно-Китайском море и у берегов Тайваня. "Мы столкнулись с холодной войной 2.0. И угрозу Коммунистической партии Китая сдержать труднее, чем СССР, поскольку она вмешивается в нашу экономику, нашу политику, наши общества", - заявил американский госсекретарь Майк Помпео 12 августа в Праге, подавая сигнал к новому идеологическому крестовому походу в разгар кампании по переизбранию президента Трампа", - отмечает автор статьи.

"(...) В конце августа китайские стратеги еще больше обострили напряженность, испытав четыре баллистические ракеты средней дальности, разбившиеся в Южно-Китайском море, в том числе Dongfeng 21D, получившую название "убийца авианосцев", - отмечается в публикации.

"(...) В подобной атмосфере напряженности у Китая мало средств для ответа, и эти ракеты являются предупреждением для Соединенных Штатов, чтобы они прекратили свои провокации", - полагает ЧенЦи, исследователь Центра глобальной политики Карнеги-Цинхуа в Пекине. Другие эксперты видят в этом скрытые электоральные мотивы. "Пекин хочет убедить американского избирателя в том, что Трамп ведет их к войне", - указывает Франсуа Годман, советник Института Монтеня.

"Подобные военные жестикуляции в сочетании с чрезмерными обещаниями американской избирательной кампании, в которой оба главных кандидата конкурируют в агрессивности по отношению к китайскому режиму с его откровенным национализмом, по мнению экспертов, подогревают риски неконтролируемого развития событий в течение недель, предшествующих голосованию 3 ноября, - комментирует Фалетти. "В таком контексте возрастает риск случайности. Однако вооруженный конфликт невозможен, потому что ни одна из сторон не хочет войны", - считает ЧэньЦи. Нанося неожиданные удары по Пекину, президент Трамп при этом не проявлял аппетита к военным авантюрам с тех пор, как он занял свой пост в Белом доме, уверяют стратеги. Выпутавшийся из эпидемии Китай залечивает свои раны, а Коммунистическая партия выдвигает в качестве приоритета экономическую стабилизацию. Когда Пекин откликнулся на санкции Вашингтона, закрыв консульство США в Чэнду, его реакция была строго выверена, так, чтобы избежать опасного ускорения. "Китай не хочет эскалации, - считает Ши Иньхун, профессор китайского университета Жэньминь.