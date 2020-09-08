В Мексике разбушевался вирус дезинформации

"Североамериканская страна, принадлежащая к числу наиболее пострадавших от Covid-19, к тому же столкнулась с эпидемией фейковых новостей, вызванной недостаточным уровнем образования. Многие мексиканцы отвергают высказывания врачей и сами "излечиваются" лекарствами, которые не прошли научную проверку", - пишет корреспондент Le Figaro в Мехико Аликс Харди.

"(...) В мае муж двоюродной сестры владелицы лавки кукурузных лепешек Доны Лео, который попал в больницу для лечения диабета, умер там через два дня. "Может быть, есть люди, умершие от Ковида, - задумчиво произносит она. - Но я говорю, что остальных людей там убили. Если попадешь в больницу... то уже не выйдешь оттуда живым".

"Как и Дону Лео, многих мексиканцев захлестнула волна дезинформации, которую ВОЗ назвала "инфодемией", пробежавшейся по всему миру вслед за коронавирусом, - говорится в статье. "В нескольких странах обнаруживаются одни и те же "фейковые новости", но приготовленные под местным соусом, - отмечает Фернанда Эстрада, журналист интернет-СМИ Animal Politico. - Когда в Испании широко обсуждается какое-то чудодейственное средство, мы готовимся к его вторжению у нас". "Необходимо срочно противостоять этой ложной информации", - уже предупреждала ВОЗ в феврале.

"Одним из ключевых факторов в борьбе с дезинформацией является социокультурный уровень населения. В Мексике 42% жителей живут за чертой бедности, и более половины работающего населения трудится в теневом секторе экономики. Интернет есть у менее 6 из 10 домохозяйств. По данным международного исследования PISA Организации экономического сотрудничества и развития, 45% протестированных 15-летних мексиканцев испытывали трудности с чтением, что является основным навыком для оценки достоверности полученной информации. В Мексике дезинформация обрела благодатную почву для процветания, заполнив уже существующие трещины. По всей стране в нескольких населенных пунктах регистрировались столкновения с официальными лицами, которые приезжали продезинфицировать различные местности, и жители были уверены, что делалось это с намерением распространить вирус. В нескольких вариантах "фейковых новостей" упоминалось о "квоте смертей, которой придерживалось государство" в обмен на деньги, которые нужно сэкономить на выплату пенсий или для того, чтобы обуздать перенаселение планеты", - передает автор статьи.

"В Мексике существует широко подтвержденная документальными данными история того, как граждане расплачивались за действия своего правительства, - напоминает мексиканский антрополог Фелипе Хевиа. (...) Если суть "фейковых новостей" состоит в том, чтобы содержать в себе правдоподобные данные, то в Мексике "в значительной степени возможной представляется идея о том, что государство может действовать против ваших интересов, чтобы обеспечить свои собственные", - подчеркивает Хевиа.

"В первые месяцы пандемии медицинские работники, как и в Индии в то же самое время, подвергались атакам со стороны той части населения, которая была убеждена в том, что те преднамеренно заражали пациентов. Несколько больниц рекомендовали своим работникам, которых также называли "героями нации", больше не появляться в своей форменной одежде на улице", - говорится в публикации.

"На входе в магазины охранники измеряют температуру уже не на лбу, как того требует инструкция по применению, а на запястье, поскольку поступило слишком много угроз от разгневанных покупателей, убежденных в том, что инфракрасный термометр обжигает нейроны. "Вы когда-нибудь задумывались, сколько раз в день вы подвергаетесь воздействию таких лучей?" - исподтишка вопрошал мужской голос в звуковом сообщении, которое широко разошлось по стране", - пишет Le Figaro.

"(...) Сегодня наиболее подозрительно к больницам относятся те, кто имеет доступ к менее качественным услугам здравоохранения и хорошо это осознает", - расшифровывает доктор Иглесиас. В Мексике система общественного здравоохранения разделена на несколько учреждений. Для тех, кто находится внизу социальной лестницы, существует недоукомплектованная и переполненная система, которая не обеспечивает их права на здоровье. В больнице общего профиля в Истапалапа, неблагополучном районе Мехико, родственников просят приносить больным те вещи, которые больница не может им предоставить. Хесус Мартинес стоит перед больницей, где в течение двух дней лежит его отец с болезнью печени, он принес ему бутылки с водой и туалетную бумагу. В последние недели в городе Ла-Раза семьям пришлось финансировать кислородные баллоны для пациентов интенсивной терапии. В больнице их больше не было", - отмечает журналистка.

"Пациенты говорят мне прямо как есть: "Я отказываюсь идти в государственную больницу, я не хочу умирать", - рассказывает доктор Оливо Иглесиас. "Есть чего бояться, видя цифры смертности", - говорит про свой приход доктор Франсиско Морено, ответственный за программу Covid в частной больнице ABC в Мехико: 44% пациентов, госпитализированных из-за коронавируса в общественные больницы IMSS (охватывающие чуть более половины населения Мексики), скончались, по сравнению с чуть более 15% умерших в частном секторе. Возникновению такой статистики способствует порочный круг: чем больше чувство страха, тем с большей задержкой заболевшие попадают в больницу и тем сложнее их спасти по прибытии", - отмечается в статье.

"(...) Во время пандемии произошел расцвет домашних средств. От безобидного лимона до опасного диоксида хлора. "Против этого вируса в настоящее время нет простого и эффективного лекарства, - напоминает доктор Морено. - В это трудно поверить, и это усиливает потребность в альтернативных методах лечения". Диоксид хлора - такая "фейковая новость", которая противостоит всем опровержениям. Этот двоюродный брат отбеливателя, последователи которого утверждают, что он лечит малярию, СПИД или аутизм, используется для дезинфекции поверхностей, но никоим образом не предназначен для введения в желудок человека. В этом месяце один аргентинский телеведущий сделал вид, что выпил его в прямом эфире. Неделю спустя 5-летний аргентинский мальчик умер после того, как его родители проделали с ним то же самое", - сообщает издание.

"(...) В начале июля мексиканское правительство поручило средствам массовой информации запустить телевизионную программу InfodemiaMx, которая каждый понедельник устраивает опровержение главных ложных утверждений недели. Сейчас ходят слухи о том, что будущая вакцина вместо иммунизации против вируса может передавать Covid-19", - резюмирует Аликс Харди.