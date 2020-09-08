"Из-за дела Навального Россия выстрелила себе в ногу"

"Сложно выстроить рациональный сценарий, способный объяснить отравление самого известного противника Владимира Путина, но все же какие существуют допустимые варианты?" - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"(...) Это напоминает театр абсурда про короля Убю. Для того, чтобы объяснить это преступление, крайне сложно выстроить рациональный сценарий. Первый вариант - приказ об этом покушении отдал сам президент России. Сразу же возникают три вопроса: неужели Кремль больше не располагает средствами убить оппозиционера на российской территории чисто и незаметно? Российские разведслужбы признали, что они следили за оппозиционером. Но если они действительно отравили его, то зачем так наивно выставили себя напоказ перед международным общественным мнением? Третий вопрос: почему Путин допустил транспортировку в Берлин пациента, анализы которого неизбежно подтвердили бы наличие "Новичка"? Чтобы самому себя обвинить? Непостижимо...", - рассуждает автор статьи.

"Второй вариант: Навальный, неоднократно изобличавший коррупцию крупных олигархов, мог стать мишенью одного из тех, кто наверняка рассчитывал на благожелательное безразличие со стороны Кремля. И способны ли наемники достать "Новичок" из армейских арсеналов и вылить его в чай Навального, сделав это без ведома внутренних шпионов, следивших ха оппозиционером? Неужели центральное российское государство достигло такой степени феодального упадка?" - задумывается журналист.

"Если сам Путин заказал убийство своего противника (уже отстраненного от участия в президентских выборах), то это серьезно. Но если феодалы теперь могут безнаказанно убивать мешающего им российского гражданина, то это вызывает тревогу о состояние самого режима", - считает Жирар.

"На данный момент российские власти говорят, что им ничего неизвестно о возможном отравлении Навального. Очень хотелось бы им поверить, но тут есть одна небольшая проблема. Ранее они отрицали, что отправляли убийц из военной разведки (ГРУ) для устранения "предателя" Скрипаля. Однако сайт журналистских расследований отыскал фотографии офицеров (получивших высокие награды за действия в Чечне), которые совершили отравление в Солсбери", - говорится в статье.

"Создается странное впечатление, что путинская Россия в своих отношениях с Европой никак не может удержаться от того, чтобы не выстрелить себе в ногу, - указывает Рено Жирар. - В феврале 2014 года Кремль был возмущен тем, что украинская оппозиция разорвала политическое соглашение, которое она только что подписала с пророссийским президентом Януковичем, и которое патронировали министры иностранных дел Германии, Франции и Польши. Путин отреагировал посредством военного захвата Крыма, дабы не допустить попадания Севастополя в руки НАТО. Эта акция нарушала нормы международного права, но ее можно было понять с геополитической точки зрения. Четыре месяца спустя Москва оказала секретную военную помощь сепаратистам в Донбассе (регионе, не представляющем для России стратегического интереса), которые по ошибке сбили малазийский самолет, заполненный голландскими туристами. Так Кремль надолго оттолкнул от себя Нидерланды, страну, где кумир Путина Петр I учился на корабельного плотника. Перед лицом отравления Навального возникает желание повторить слова юриста Буле де ла Мерта по поводу расстрела герцога Энгиенского по приказу Бонапарта. "Это хуже, чем преступление - это ошибка".