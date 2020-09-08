Исследователи тестируют экспериментальную вакцину на себе

"Ученые из команды неординарного генетика хотят победить коронавирус с помощью самодельной вакцины. Назальный спрей они тестируют на себе. Их коллеги шокированы", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Генетик Джордж Черч известен тем, что по тропе науки он идет непривычным путем. Так, он охотно экспериментирует с собственными стволовыми клетками. (...) Поэтому едва ли удивляет то, чем в настоящий момент занимаются Черч и некоторые другие исследователи, в том числе его бывший протеже Престон Эстеп: биолог Эстеп разработал вакцину от коронавируса. И исследователи, вопреки всем правилам разработки вакцин, тестируют это средство прямо на себе", - передает издание.

"Обычно на первых этапах испытаний фармацевтические компании тестируют потенциальные вакцины на клеточных культурах и животных. (...) Однако исследователи пропустили эти решающие первые шаги и сами стали лабораторными мышами. Самодельная вакцина Radvac (так называется исследовательская группа) поступает в организм в виде назального спрея. Сначала ее применил только разработчик Эстеп, а затем вакцину стали тестировать все больше исследователей. Вакцину испытали на себе и члены семей ученых, в том числе 23-летний сын Эстепа", - говорится в статье.

"На сегодняшний день вакцину испытали около 30 ученых в США, Швеции, Германии, Китае и Великобритании. Пока никто не жаловался на какие-либо побочные эффекты, кроме заложенности носа или головных болей, говорится в статье The New York Times ".

"(...) Разработанный назальный спрей содержит мелкие фрагменты коронавируса Sars-CoV-2. В организме эти пептиды не способны спровоцировать инфекцию, но группа Radvac надеется, что их иммунная система все же отреагирует на это средство и обеспечит защиту носу и легким, если они действительно вступят в контакт с коронавирусом. Дополнительно исследователи используют в качестве вещества-носителя хитозан. Это вещество добывается, например, из панцирей креветок и крабов".

"В данной идее речь идет не о коммерческих интересах, уверяют ученые на своем сайте. Вакцина не будет запатентована. Своей разработкой ученые намерены поделиться со всеми. К тому же их вакцина изготавливается легко и не требует больших финансовых затрат. В сущности, пишут исследователи, ее можно приготовить в любом нормально оснащенном врачебном кабинете", - говорится в статье.

"Эффективно ли данное средство, является более чем спорным. Пока результаты испытаний не были опубликованы. По словам ученых, они занимаются поиском антител к коронавирусу в своей крови, однако при определенных обстоятельствах их недостаточно для того, чтобы с уверенностью подтвердить наличие иммунитета. Больше информации может дать биопсия, при которой будут изучены образцы тканей. Но об этом пока ничего не известно".

"(...)Эксперт по вакцинам Джордж Сибер считает сомнительным, что в случае с простыми пептидами иммунный ответ окажется достаточно сильным. Более того, указывает он, подобные вакцины могут и ухудшить течение болезни".

"По словам Артура Каплана, биоэтика из Медицинского центра им. Лангона при Нью-Йоркском университете, исследователи в высшей степени обезумели". Он считает, что в контроле качества вакцин нет места опытам над самим собою. По его мнению, мир должен доверять науке, а подобные самодельные вакцины препятствуют этому доверию и пробуждают ложные надежды.

При этом Черч, отмечает издание, разработал важные методы секвенирования человеческой ДНК и в рамках проекта Personal Genome Project поставил себе целью обеспечить всем людям доступ к данным об их генетическом материале. Черч уже давно считается кандидатом на получение Нобелевской премии.

Впрочем, самодельная вакцина не является прорывом. "Без регистрации ее нельзя будет использовать, а она возможна лишь при условии, что безопасность, эффективность и переносимость потенциальной вакцины будут доказаны в крупных исследованиях", - пишет Der Spiegel.