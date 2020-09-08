Сокровенная мечта поляков может осуществиться

"Никто так энергично не выступает против строительства германо-российского газопровода, как Польша. В споре вокруг отравления Навального прекращение проекта кажется близким, как никогда раньше. Ликование в Варшаве, вероятно, будет большим - и этому есть вторая причина", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Когда речь заходит о германо-российском газопроводе "Северный поток-2", польские политики не сдерживают себя в критике, - отмечает журналист Филипп Фриц. - Подчас она кажется утрированной, например, когда предпринимаются попытки исторических сравнений. "Польша особенно чувствительно относится к коридорам и соглашениям, заключаемым над ее головой. Это традиция Локарно. Это традиция пакта Молотова-Риббентропа", - заявил еще в 2006 году во время брюссельского саммита Радослав Сикорский, занимавший тогда должность министра обороны Польши и ставший позднее министром иностранных дел в либерально-консервативном правительстве премьер-министра Дональда Туска. Своими словами он вызвал возмущение в Берлине".

"Тем не менее этой позиции Варшава придерживается по сей день - и ее поддерживают во всех партиях. Это является еще более примечательным на фоне того, что польская оппозиция и правительство непримиримо противостоят друг другу почти по всем вопросам", - указывает издание.

"В Евросоюзе никто не критикует германо-российский газопровод громче и настойчивее, чем поляки - причем с самого начала строительства первых труб в 2005 году. Польские политики обеспокоены тем, что "Северный поток-2" может увеличить зависимость Европы от российского газа, а Путин может использовать ресурсы в обход Польши в качестве средства политического давления".

"Впрочем, пока Варшава напрасно выступала с аргументами против газопровода, несмотря на то, что в лице Дональда Трампа национал-консервативная правящая партия "Право и справедливость" (PiS) нашла в Белом доме могущественного партнера, который также громко негодует по поводу "Северного потока-2", требует остановить строительство и угрожает санкциями в отношении участвующих в нем компаний", - говорится в статье.

"Но теперь настроение может измениться в пользу Польши; Варшава еще никогда не была так близка к остановке строительства газопровода, как сейчас. После отравления российского оппозиционера Алексея Навального немецкие политики непривычно отчетливо требуют выхода из совместного германо-российского проекта или как минимум остановки строительства газопровода".

"Даже федеральный канцлер Меркель, по словам официального представителя правительства Штеффена Зайберта, более не исключает того, что санкции против России могут затронуть и газопровод через Балтийское море".

Тогда ликование в Варшаве было бы большим, но у него, пишет издание, будет и еще одна причина, которую официальные лица Польши упоминают лишь изредка.

"Польша строит собственный газопровод, конкурентом которого является "Северный поток", - поясняет автор статьи. - Если германо-российский газопровод не будет введен в эксплуатацию, Польша окажется в более выгодной позиции. Страна сможет стать своего рода энергетическим хабом в Центрально-Восточной Европе. Польско-датский проект под названием Baltic Pipe должен будет через Данию снабжать Польшу на западе норвежским газом".

"Предотвращение реализации проекта "Северный поток-2" повлияло бы на газовый рынок Европы, оно способствовало бы положительной диверсификации газоснабжения", - сказала в разговоре с Die Welt Агата Лоскот-Страхота, эксперт по энергетической политике. Лоскот-Страхота специализируется на проектах "Северного потока" в варшавском Центре восточных исследований, близком к правительству. "Конечно, это дало бы преимущества и для проекта Baltic Pipe и европейского газового коридора "Север-Юг", - добавила Лоскот-Страхота".

"Baltic Pipe занимает центральное место в энергетической стратегии Польши, целью которой является не только сделать страну независимой от России, но и превратить ее в важного игрока на европейском энергетическом рынке", - отмечает издание.

"Для нас "Северный поток-2 является антиевропейским", - заявил в разговоре с Die Welt Павел Яблонский, заместитель министра иностранных дел Польши. По его словам, газопровод представляет собой угрозу для энергетической безопасности не только Украины или Польши, но и всего Евросоюза. "Этот газопровод имеет не экономический, а прежде всего политический и военный характер", - сказал Яблонский. "Потому что он может стать инструментом газового шантажа по отношению к нашим соседям", - добавил министр".

"Отравление Навального он считает новым случаем в ряду событий, доказывающих, что Россия не является надежным партнером. "Участие предприятий из ЕС в таком проекте, как "Северный поток-2", при текущих условиях и под предлогом экономического сотрудничества, с учетом того, что на всю политику Кремля прошлых лет закрываются глаза, - это большая безответственность и недальновидность", - заявил Яблонский".

"В Варшаве возлагают большие надежды на то, что теперь Берлин сменит курс и исправит то, что, с точки зрения Польши, было ошибкой. При этом речь идет об энергетической безопасности всего региона, но также и об успехе польского проекта-конкурента", - резюмирует Die Welt.