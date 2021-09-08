Ученые раскрыли основные различия в характере между разными породами кошек

"Ученые установили ключевые различия в характере между породами кошек: русские голубые - самые боязливые, а кошки породы турецкий ван - самые агрессивные", - пишет Daily Mail.

"Исследователи из Хельсинкского университета создали новую, более полную анкету для изучения характера и особенностей поведения наших кошачьих питомцев. Изучив данные о более чем 4,3 тыс. кошек 26 различных пород, команда определила семь ключевых показателей: - игривость / активность, боязливость, агрессия по отношению к людям, общительность с людьми, общительность с другими кошками, проблемы с использованием лотка, требование чрезмерного ухода. "Проблемы с лотком и уходом не являются чертами характера, но могут указывать на чувствительность кошки к стрессам", - указала автор исследования и эксперт по поведению кошек Салла Миккола из Университета Хельсинки.

"По словам ученых, изучение поведения и личностных качеств кошек может помочь нам решить поведенческие проблемы, такие как агрессия домашних животных (...). "По сравнению с собаками, о поведении и характере кошек известно меньше, и существует потребность в выявлении связанных с этим проблем и факторов риска", - рассказала Салла Миккола.

(...) "Для своего исследования Миккола и ее коллеги разработали анкету, в которой владельцев спрашивали, в какой степени они согласны со 138 утверждениями о характере и поведении своих кошек. Среди вопросов были, например, такие - ладит ли кошка с другими кошками в доме; всегда ли она дружелюбно приветствует незнакомых взрослых людей, приходящих к вам домой; часто ли у нее случаются внезапные всплески двигательной активности?"

"Преимущество опроса владельцев кошек, а не проведения поведенческих тестов заключается в том, что они дают представление о долгосрочном поведении кошек в их повседневной обстановке, а не в лаборатории, где кошка может реагировать на новое окружение в несвойственной ей манере. Анализ выявил семь ключевых личностных и поведенческих черт, которые не только различались у отдельных животных из семейства кошачьих, но также проявлялись в виде явных личностных различий между разными породами", - сообщает издание.

"Самой боязливой породой оказалась русская голубая, а наименее робкой - абиссинская. Бенгальская порода оказалась самой активной, а самыми пассивными были персидская и экзотическая", - отмечает еще один автор исследования Ханнес Лохи из Хельсинкского университета.

"Породами, требующими самого чрезмерного ухода, оказались сиамская и балинезийская, в то время как порода турецкий ван показала значительно более высокие показатели агрессии по отношению к людям и более низкие показатели общительности по отношению к кошкам", - сообщает издание.

"Исследователи предупредили, что на данном этапе они не проводили никаких парных сравнений между разными породами кошек. "Мы хотели получить приблизительное представление о том, существуют ли различия в личностных качествах между породами, - пояснила Миккола. - В дальнейших исследованиях мы будем использовать более сложные модели для изучения факторов, влияющих на черты характера и проблемное поведение. В этих моделях мы будем учитывать, помимо породы, возраст кошки, пол, состояние здоровья и широкий спектр факторов окружающей среды".

"Одна из проблем, связанных с использованием вопросников для изучения характера кошек, заключается в том, что эти вопросники субъективны по своей природе, а это означает, что их надежность также должна оцениваться. Для этого исследователи обратились к респондентам через 1-3 месяца после прохождения первоначального опроса, и попросили их либо заполнить анкету еще раз, либо попросить ответить другого взрослого в семье. Основываясь на результатах, команда смогла увидеть, насколько согласованными были ответы на вопросы анкеты, как во времени, так и между разными респондентами", - сообщается в статье.

"Сравнивая ответы, мы отметили, что ответы, предоставленные относительно одной и той же кошки, были очень похожи, в то время как особенности характера и поведения оказались воспроизводимыми и надежными", - пояснила Миккола. (...)

(...) Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Animals.