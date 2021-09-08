Климатические изменения заставляют животных менять форму, вызывая увеличение клювов, ног и ушей

"По мере того, как земля становится все теплее, у многих теплокровных существ вырастают более крупные клювы, уши и ноги, чтобы они могли лучше регулировать температуру своего тела, показало новое исследование. Птичьи клювы и уши у млекопитающих могут использоваться для отвода избыточного тепла тела, причем в более теплом климате и те, и другие могут быть больше", - пишет Daily Mail.

"Эксперты из австралийского Университета Дикина проанализировали прошлые исследования различных видов животных, которые меняют форму, и пришли к выводу, что в этом может быть виновато изменение климата. Они обнаружили свидетельства изменения размеров отдельных частей до 10%, и ожидается, что этот показатель будет продолжать расти по мере дальнейшего потепления нашей планеты", - говорится в статье.

(...) "Пришло время признать, что животные вынуждены адаптироваться к изменениям климата , но это происходит в гораздо более короткие сроки, чем это могло бы происходить на протяжении большей части эволюционного времени. Спровоцированное нами изменение климата оказывает на них огромное давление, и, хотя некоторые виды адаптируются, другие нет", - заявила автор исследования и эколог Сара Райдинг из Университета Дикина.

"В своем исследовании Райдинг и ее коллеги рассмотрели исследования изменений форм, наблюдаемые у различных видов - от австралийских попугаев и китайских летучих мышей до обычных свиней и кроликов - в поисках доказательств того, что движущей силой этих изменений может быть изменение климата. Команда отметила, что сдвиги происходят среди широкого круга видов из разных географических регионов, что затрудняет выявление каких-либо общих потенциальных причин, помимо изменения климата. В то же время, однако, многогранный и прогрессивный характер воздействий климатических изменений также затрудняет определение хотя бы одного конкретного триггера для изменения формы", - пишет Daily Mail.

"Исследователи отметили, что особенно яркие примеры изменения формы были зафиксированы у птиц. Например, виды австралийских попугаев продемонстрировали среднее увеличение размера клюва примерно на 4-10% с 1871 года - это увеличение положительно коррелирует со сдвигами средней летней температуры каждый год. Между тем, было обнаружено, что серые юнко - разновидность небольшого воробья, обитающего в Северной Америке - имеют больший размер клюва в связи с кратковременными перепадами температур в их типично холодных местах обитания".

"(...) Согласно прогнозам, выступающие части туловища, такие как уши, увеличатся - так что в не столь отдаленном будущем мы можем получить живого Дамбо (мультяшный слоненок с очень большими ушами - Прим. ред.), заявила Райдинг". "Изменение формы не означает, что животные справляются с изменением климата и что все в порядке, - предостерегает Райдинг. - Это просто означает, что они эволюционируют, чтобы выжить, но мы не уверены, каковы другие экологические последствия этих изменений, или действительно ли все виды способны меняться и выживать".

"После завершения первоначального исследования ученые теперь намерены изучить изменения формы австралийских птиц напрямую, сделав 3D-сканирование музейных образцов, которые были собраны за последние 100 лет. (..) Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Trends in Ecology & Evolution.