Употребление кофе может оказывать большое влияние на размер груди, показало шведское исследование

"Ежедневное употребление определенного количества кофе может способствовать уменьшению размера бюста - такой поразительный вывод был сделан в исследовании, проведенном в Швеции", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Употребление кофе может оказывать большое влияние на размер груди", - цитирует портал thelocal.se Хелену Йернстрем, преподавателя экспериментальной онкологии в Лундском университете в Швеции. Одним из самых удивительных результатов исследования, проведенного под ее руководством и опубликованного в 2008 году в журнале British Journal of Cancer, стал вывод о том, что меньший размер груди означает меньшую вероятность развития рака груди, а употребление кофе способствует уменьшению бюста".

"В то время исследователи сосредоточились на изучении связи между размером груди и риском развития рака. Среди прочего, они обнаружили ген, который снижает риск развития рака. Исследователи также смогли доказать, что обнаруженный генотип CYP1A2*1F в сочетании с потреблением кофе влияет на размер груди и риск развития рака у молодых женщин. Они обследовали здоровых участниц исследования, которые еще не достигли менопаузы. По данным исследователей, у тех, кто выпивал более трех чашек кофе в день, размер груди был меньше - впрочем, это касалось только носительниц определенного варианта гена С. "У женщин с одним из вариантов С, которые выпивали не менее трех чашек кофе в день, риск развития рака груди был значительно ниже, чем у женщин с вариантом А/А при таком же потреблении кофе. Риск развития рака у них был лишь на две трети выше, чем у других женщин", - цитирует онколога Йернстрем портал science20.com".

"Половина женщин были носительницами гена под названием A/A, остальные - A/C или C/C, добавляет издание. В общей сложности в исследовании в период с 1996 по 2006 год приняли участие 269 шведских женщин из семей с высоким риском развития рака молочной железы", - передает Frankfurter Rundschau.