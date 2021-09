8 сентября 2021 г. Вишвам Санкаран | The Independent Мощная солнечная буря, какая бывает раз в столетие, может погрузить мир в "интернет-апокалипсис", говорится в исследовании "Мощная солнечная буря, которая случается примерно раз в 100 лет, может катастрофически повлиять на различные человеческие технологии на Земле и погрузить мир в "интернет-апокалипсис", говорится в новом исследовании. Магнитное поле Земли защищает ее жителей от солнечного ветра, состоящего из заряженных частиц, исходящих от Солнца, путем отведения электрического ветра к полюсам планеты и создания живописных полярных сияний", - пишет The Independent. - Однако примерно раз в 80-100 лет из-за естественного жизненного цикла Солнца эти ветры перерастают в солнечные супербури, которые могут спровоцировать катастрофические отключения интернета - они могут охватить всю Землю и продолжаться несколько месяцев, говорится в исследовании, представленном на SIGCOMM 2021, ежегодной конференции ACM Special Interest Group on Data Communication". "В своем исследовании Сангита Абду Джиоти из Калифорнийского университета, центр Irvine и VMware Research оценили устойчивость существующей инфраструктуры интернета к этому экстремальному явлению космической погоды. Было обнаружено, что оптоволоконные протяженные линии и подводные кабели, которые являются жизненно важной частью глобальной интернет-инфраструктуры, уязвимы для токов, создаваемых на земной коре солнечными супербурями, также известных как корональные выбросы массы", - пишет The Independent. "Корональный выброс массы включает в себя выброс в космос электрически заряженной материи и сопутствующего магнитного поля. Когда она достигает Земли, то вступает во взаимодействие с магнитным полем Земли и создает на коре геомагнитные индуцированные токи", - пояснила доктор Джиоти в твите. "В исследовании отмечается, что ток от этих солнечных бурь может проникнуть в длинные проводники, такие как линии электропередач, и повредить их. "В современных интернет-кабелях большой протяженности оптическое волокно невосприимчиво к геомагнитным индуцированным токам. Но в этих кабелях также размещены повторители с электрическим питанием с интервалом 100 км, которые могут быть повреждены", добавила Джиоти. "Хотя вероятность таких событий колеблется от 1,6 до 12% на десятилетие, по словам Джиоти, шансы возрастают в период максимальной активности Солнца в его циклах нарастания и убывания. К счастью, говорит Джиоти, современные технологические достижения совпали с периодом слабой солнечной активности. Однако, учитывая, что в ближайшем будущем ожидается, что солнце станет более активным, важно помнить, что нынешняя интернет-инфраструктура не подвергалась стресс-тестам сильными солнечными явлениями", - сообщается в статье. "Короче говоря, у нас нет никакого представления, насколько устойчива существующая инфраструктура интернета к угрозам коронального выброса массы!" - отметила она в твите. "Приведя пример того, насколько катастрофическим может быть это явление для систем связи на Земле, Джиоти указала, что последние мощные солнечные бури произошли в 1859 году и 1921 году. Исследования документально подтвердили значительный ущерб, нанесенный этими солнечными бурями коммуникационной сети того времени - телеграфной сети", - передает газета. "В исследовании говорится, что текущий солнечный цикл может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. По сравнению с предыдущим циклом, закончившимся в 2019 году, когда пиковое количество солнечных пятен составляло 116, количество солнечных пятен на пике текущего цикла, по словам Джиоти, "очень велико", от 210 до 260", - сообщается в публикации. "Поскольку корональные выбросы массы часто происходят в магнитоактивных областях вблизи солнечных пятен, большее количество солнечных пятен увеличит вероятность мощного коронального выброса массы. Если эта оценка окажется точной, это также значительно увеличит вероятность крупномасштабного события уже в этом десятилетии", - написала она в исследовании. "Однако в исследовании отмечается, что реальная сила этого цикла станет очевидной только в конце десятилетия, по мере его прогрессирования. Исследование также указывает на то, что воздействие солнечных супербурь не будет равномерным по всему миру. Интернет-инфраструктура в более высоких широтах, выше экватора, подвержена более высокому риску, и США имеют высокий риск быть отключенными от Европы, в то время как Азия с большей вероятностью сохранит связь", - указывает издание. (...) Источник: The Independent