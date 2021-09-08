Возврат к "прежнему" офису "может восприниматься как регрессия

(...) "В компании Бастьена возвращение в офис на один день в неделю было запланировано на июнь. После 15 месяцев полной удаленной работы, связанной с Covid-19, для этого рекламного менеджера подобная новость стала шоком. Его охватила тоска при мысли о новом вступлении в контакт с "внешним миром", который он больше не посещал. Заболевание было быстро диагностировано: у него был "синдром хижины", то есть трудности с повторным вхождением в социальную среду, из которой человек на какое-то время выпал. Только мелкими шажками и ценой болезненных усилий ему наконец удалось выбраться из своей изоляции", - пишет журналист Le Monde Франсуа Денуайе.

(...) "Возвращение на место работы вызывает вопросы, эта тема часто поднимается во время моих медицинских визитов", - указывает одна врач-терапевт из региона Иль-де-Франс.

"По мнению Оливье Кольдефи, опытного психолога, суть проблемы заключается в том, что "это возвращение может восприниматься как регрессия. Периоды карантина уже пережиты, но они могли принести вторичные выгоды: никакого транспорта, никаких беспорядочных половых связей, новое открытие семейной жизни...". "Выигрыш во времени на сон также мог быть значительным", - отмечает врач из Иль-де-Франс. Возникает много преимуществ, от которых сотрудникам придется хотя бы частично отказаться. "Некоторые из них также очень обеспокоены эпидемическим риском", - продолжает врач-терапевт. - А другие очень мучительно переживают возвращение в офисы, где им придется снова встречаются с коллегами или менеджерами, которые им не нравятся".

(...) "Поэтому возвращение к "прежней жизни" плохо сказывается на некоторых сотрудниках. Тем более, что теперь они убедились в том, что альтернатива существует, - отмечает автор статьи. "До кризиса многие не пробовали той независимости, которую дает удаленная работа, - указывает Жером Шемен, заместитель генерального секретаря компании CFDT Cadres. - Однако во время карантина они обнаружили, что могут работать в одиночку". Поэтому шок, вызванный возвращением в офис, может побудить некоторых из них стремиться к полноценной удаленной работе. "К нам поступают такие запросы", - признает врач-инспектор гигиены труда.

"Подобные трудности с соблюдением коллективных правил отмечали и кадровые службы компаний. "Некоторым сотрудникам тяжело принять идею о том, что принцип "открытого бара", который позволял им приходить, когда захочется, должен исчезнуть, - отмечает Бенуа Серр, вице-президент Национальной ассоциации начальников кадровой службы (ANDRH). - И не исключено, что у некоторых из них это вызывает беспокойство. В конце концов, теперь никак не обойтись без сложностей по воссозданию бизнес-модели с коллективными правилами".

"По мнению Кольдефи, многие компании пытаются взять под контроль проблемы такого рода. В качестве доказательства он приводит резкое увеличение запросов на семинары по психосоциальным рискам, которые ему предлагают провести: "В сентябре и октябре я буду их организовывать столько же, сколько за весь 2019 год", - говорит он.

(...) "Параллельно компании пытаются создавать новые организационные структуры в долгосрочной перспективе. В частности, они должны позволить снизить напряженность и сделать шаг навстречу сотрудникам, которые боятся возвращаться к работе в очном порядке", - пишет Le Monde.

"Claranet, компания, предоставляющая цифровые услуги, хочет предложить своим сотрудникам "гибкий график работы в течение нескольких недель, - объясняет Беранжера Бенон, начальник кадровой службы. - Сотрудники должны быть доступны, если мы хотим организовать работу в очном порядке, но взамен они смогут работать удаленно в течение полных недель". Она надеется быстро развернуть такой механизм. Поскольку "некоторые сотрудники испытывают стресс в ожидании нового распорядка".

(...) "В компании Malakoff Humanis начальник кадровой службы Оливье Рутхардт также уверяет, что принимает во внимание тот факт, что "у сотрудников сегодня разные устремления в отношении методов работы". (...) Одно из основных изменений: "Теперь сотрудники могут работать удаленно из любого места во Франции, а не только из своего основного места жительства".

(...) "По данным на май 2021 года компании OpinionWay, занимающейся политическими и маркетинговыми исследованиями, 75% удаленных сотрудников не хотят возвращаться в офис "как раньше". 78% удаленных работников после кризиса хотят работать удаленно от одного до трех дней в неделю", - резюмирует издание.