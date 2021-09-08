Лаборатория P4 в швейцарских Альпах становится глобальным хранилищем коронавирусов

(...) "Так называемая лаборатория P4 (наивысший уровень биобезопасности 4) расположена в тихом городке Шпиц в центральной Швейцарии, примерно в 45 км от Берна, на берегу альпийского озера с бирюзовой водой, где туристы наслаждаются бабьим летом. Они не знают, что в четырехугольнике из бетонных строений 1970-х годов, защищенном колючей проволокой и солдатами швейцарской армии, разыгрывается часть глобального ответа на пандемию Covid-19", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Шпице Серж Эндерлен.

(...) "24 мая министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подписали соглашение, в соответствии с которым Швейцария предоставляет международному сообществу свою лабораторию в Шпице в качестве объекта программы BioHub. Лаборатория, давно аккредитованная ООН для специальных миссий, в конечном итоге будет служить хранилищем для всех коронавирусов и их вариантов. Но не только", - говорится в статье.

"Мы будем служить назначенным хранилищем для всех патогенов с пандемическим потенциалом, которые государства захотят отправить нам на добровольной основе, - объясняет Андреас Бухер, представитель учреждения. - Идея состоит в том, что отсюда мы сможем передавать образцы другим аккредитованным лабораториям, которые их запросят, чтобы централизовать исследовательские усилия для более эффективной борьбы с будущими пандемиями".

(...) "Лаборатория, основанная в 1923 году после Первой мировой войны и потрясения, вызванного первым применением боевого газа, пережила свой расцвет во время холодной войны, когда она в основном отслеживала ядерную угрозу, исходящую с востока. В 1986 году она одной из первых с помощью непрерывного отслеживания радионуклидов в атмосфере обнаружила, что в СССР что-то произошло: это была авария на Чернобыльской атомной электростанции. Кроме того, в течение многих лет она была одной из назначенных лабораторий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), базирующейся в Гааге", - напоминает журналист.

"В этом контексте лаборатория, в частности, получает образцы, взятые в Сирии. "Наша роль заключается в определении химической сигнатуры используемых компонентов для определения ответственности за их применение", - описывает Андреас Бухер. Нередко именно в Шпице подтверждаются и сертифицируются для использования ООН химические атаки режима Башара Асада на его гражданское население", - пишет Le Monde.

"Другой недавний пример: в швейцарской лаборатории P4 исследовались частицы российского отравляющего вещества нервно-паралитического действия "Новичок", обнаруженные в доме российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, в Англии. В марте 2018 года мужчина и его дочь чудом выжили после нападения спецпредставителей ГРУ, российской военной разведки. С тех пор лаборатория оказалась в центре внимания Москвы. По крайней мере, один раз на территории Швейцарии были перехвачены российские агенты при попытке проникнуть в компьютерную сеть лаборатории", - отмечает автор статьи.

(...) "Но за последние полтора года больше всего исследователей беспокоил Covid-19. Им пришлось посвятить себя очень конкретным задачам, таким как разработка первого диагностического теста на SARS-CoV-2 в марте 2020 года, а затем изучение эффективности хирургических масок в фильтрации аэрозолей, содержащих вирусные частицы. С тех пор они рассматривали варианты исходного вируса, должным образом поименованные, секвенированные и сохраненные. Программа ВОЗ BioHub является последней разработкой. В будущем каждый новый патоген будет систематически доставляться в лабораторию в Шпице для составления описи и хранения в вирусной библиотеке", - говорится далее.

"Собрав все патогены в одном месте, мы сможем выиграть время для того, чтобы спастись от будущих эпидемий, которые могут быть хуже, чем Covid", - утверждает Марк Кадиш, директор лаборатории в Шпице. - Система BioHub ускоряет обмен информацией и штаммами между партнерскими лабораториями, позволяя ускорить разработку медицинских мер противодействия будущим эпидемиям и пандемиям".

(...) "Для нас лаборатория - это прежде всего хорошо оплачиваемые рабочие места, - резюмирует Джоланда Бруннер из националистического "Центрального демократического союза" (UDC). - Ее развитие выгодно, мы можем уже сейчас и всегда сможем впредь рассчитывать на встречи международных экспертов, которые заполняют отели на берегу озера Тун".

"А как же риски? "Ни один житель не задавал мне никаких вопросов по этому поводу", - резко сказала избранная чиновница, которую больше беспокоит отличная статистика посещаемости за август: швейцарские туристы заменили китайцев. Опрошенные туристы признаются, что не ведают о существовании поблизости нового глобального хранилища коронавируса, - указывается в репортаже. - Зато один пенсионер, возившийся с геранью на деревянном балконе старого шале, предпочитает знать о том, что патогены со всего мира находятся "в надежном месте [в Швейцарии], а не в плохо закрытом помещении в Китае".