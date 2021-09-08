Почему Супермен надевает трусы поверх штанов?

(...) "Рельефные мускулы, всегда безупречная прическа, решительный взгляд и... трусы поверх штанов? С Суперменом, знаменитым супергероем вселенной комиксов компании DC Comics, что-то не так", - пишет Slate.fr.

(...) "Объяснить столь вопиющее отсутствие вкуса пытаются множество теорий, одна безумнее другой. Может, Супермен выскочил из дома наспех, в таком полусонном состоянии, что по ошибке натянул плавки на рейтузы? Или лучше обвинить его безвременно ушедших родителей, которые не успели научить его хорошим манерам? Да уж, дорогой Кларк Кент, нижнее белье хорошо смотрится под одеждой, а не наоборот", - рассуждает издание.

(...) "Чтобы понять смысл загадочной одежды криптонианца, нужно сделать шаг назад и приземлиться в начале 1930-х годов, когда супергерой появился в сознании писателя Джерри Сигела и художника Джо Шустера", - говорится в статье.

"В то время у мужчин представления о мужественности были несколько иными. Очевидно, что все вращалось вокруг больших мускулов, культа грудных мышц, однако иконы, символизирующие эту мужскую силу, не похожи на современные. В начале XX века не было брутального актера Джейсона Момоа с его мощным телосложением, тогда сила являлась прерогативой циркачей, выступавших на ярмарках, выставляя напоказ свои мускулы в простых трусах", - напоминает газета.

"Атлеты, борцы, культуристы, воздушные гимнасты: такие силачи собирали толпы людей в цирках. По мере того как шоу становились более демократичными, атлеты в конечном итоге стали предпочитать облегающие трико, прозрачные или телесного цвета, чтобы не шокировать своей наготой, сохраняя при этом эффект почти обнаженного спортивного тела, и из-за ограничений тесного нижнего белья они надевали сверху нечто больше похожее на шорты, то, что англичане называют "спортивными трусами" ("trunks"). В результате образ мужчины в трусах поверх обтягивающих леггинсов превратился в своеобразное изображение сверхчеловека", - пишет Slate.fr.

(...) "Однако сегодня эта ретро-сторона далеко не всем по вкусу. В 2013 году в фильме Зака Снайдера "Человек из стали" Супермен был одет в костюм без своего мифического нижнего белья. Его промежность "не находилась в соответствии с той вселенной, которую мы хотели создать", - заявил тогда режиссер, который предпочел видеть героя в комбинезоне цвета синий металлик, покрывающем все его тело. Так Супермен потерял свои трусы", - указывает издание.

(...) "Существует второе объяснение костюма этого супергероя. Когда в выпуске Action Comics 1938 года появились первые рисунки Супермена, методы цветной печати все еще были несовершенными. Чтобы снизить расходы, комиксы часто печатались на бумаге низкого качества и с небольшими цветовыми вариациями", - говорится в публикации.

(...) "Эта важная деталь подтолкнула художников к удвоению изобретательности, они стремились визуально выделить ключевые фигуры на рисунках, пусть даже путем преувеличения характеристик их антропометрических данных. И тогда нижнее белье стало эффективным способом выделить супергероев в общем пространстве комиксов, подчеркнув их "атрибуты". Нужен был своеобразный отличительный знак, облегчающий интерпретацию", - считает автор публикации.

"Кстати, Супермен - не единственный, кто с гордостью носит свое нижнее белье. Бэтмен или Чудо-женщина ходят в похожей одежде", - говорится далее.

(...) "Таким образом, Супермен не совершил промах в манерах. Он также не ошибся в правильном порядке надевания своей одежды и не стремился запустить новую моду. Оригинальный дизайн его костюма просто принадлежит давно ушедшей эпохе, когда спасение мира в трусах имело позитивный имидж", - резюмирует автор Робен Тутанж.