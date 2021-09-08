Исследование показывает: российские тролли берут на прицел разделы с комментариями

"32 известных СМИ в 16 странах, включая Der Standard, были или являются объектами кампаний по дезинформации, которые, по всей видимости, стали более интенсивными", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Центр изучения преступности и безопасности Кардиффского университета в Уэльсе изучил российские кампании по дезинформации. Результат довольно тревожный: в качестве объектов различных кампаний в отчете названы 32 известных СМИ из 16 западных стран. К тому же усилия по распространению пророссийских настроений значительно активизировались с 2018/19 года", - передает издание.

"Особое внимание в этих кампаниях уделяется разделам комментариев соответствующих СМИ. Речь идет о "систематической и широкомасштабной инфильтрации". Тролли регистрируются на сайтах, а затем размещают провокационные или антизападные заявления под статьями, связанными с Россией и ее политикой, особенно в вопросах геополитики. Они вступают в дискуссию в числе первых, чтобы оказать как можно большее влияние на дальнейшее общение пользователей и задать тон обсуждению (в плане содержания или мнений)".

"Пророссийским комментариям уделяется особое внимание в известных государственных СМИ, таких как Russia Today или "РИА Новости", а также на частных порталах, близких к правительству Путина, таких как Patriot Media Group Евгения Пригожина и связанный со спецслужбой ФСБ News Front. Задействованы и другие сайты и аккаунты в социальных сетях разной степени популярности", - говорится в публикации.

"Центральную роль играет медиаагрегатор "ИноСМИ". Там постоянно публикуются переведенные резюме статей из западных СМИ, а также отобранные комментарии с их форумов. Затем они представляются как "мнение читателей" соответствующего СМИ. Таким образом, имя СМИ используется для того, чтобы передать искаженную картину мнений. Впрочем, неясно, является ли "ИноСМИ" частью пропагандистской сети, лояльной Кремлю, или неумышленно находится на его службе", - пишет Der Standard.

"Целевая аудитория этих сообщений - русскоязычные пользователи. Им представляют картину реальности, в которой недовольство или неприятие позиций западных правительств и поддержка России или Путина выражена намного сильнее, чем на самом деле. Эти статьи широко распространяются не только в России, но и в Центральной и Восточной Европе. Особым успехом они, по всей видимости, пользуются в Болгарии".

"Истории, подготовленные для русскоязычной аудитории, также попадают на сайты, известные своей пропагандой и дезинформацией, но ориентированные на западные целевые группы. Анализ исследователей в основном касается освещения противоречащей международному праву аннексии Крыма и конфликта в Донбассе на востоке Украины, но, по словам исследователей, очевидно, что тролли подхватывают и другие темы, связанные с Россией".

"К СМИ, которые в той или иной форме затрагиваются или были затронуты этой кампанией, относятся Daily Mail, Daily Express и The Times из Великобритании, Fox News и Washington Post из США, Die Welt и Der Spiegel из Германии, французская газета Le Figaro и итальянская La Stampa".

"В качестве примера деятельности троллей исследователи приводят трех пользователей Daily Mail, которых уже цитировали на "ИноСМИ". Два аккаунта были созданы в середине и конце 2020 года и с тех пор опубликовали более 4 тыс. и 5 тыс. комментариев соответственно. Имя аккаунта, созданного позднее, менялось пять раз, и шесть раз менялось указанное в нем местоположение, причем более половины этих изменений произошли в период с 1 марта по 20 апреля. В более давнем аккаунте на момент анализа 549 раз менялось имя и 69 раз менялось местоположение".

"Третий аккаунт с более чем 10 тыс. сообщений активен с 2013 года, в нем относительно нечасто менялись имя и местоположение. В последнее время этот пользователь фокусировался на политике в США и Великобритании, а в дискуссиях его отличает склонность к обвинениям в адрес других пользователей".

"302 пользователя Daily Mail, которые были замечены в распространении пророссийских сообщений, имели довольно высокие показатели одобрения другими читателями по сравнению с контрольной группой, состоящей из 5 801 "обычного" пользователя. Это указывает на накрутку голосов, то есть использование аккаунтов троллей для согласованного продвижения определенных постов. Показателем этого также является короткий период времени, в течение которого сообщения подозрительных пользователей получают большое количество голосов", - передает Der Standard.