"Сколько будет секса, чаще всего определяет женщина"

Чем свободнее становятся женщины в выборе партнера, тем больше мужчин остаются холостыми, отмечает биолог Майке Штоверок. В интервью Süddeutsche Zeitung она рассказывает, в чем сегодня проявляется "выбор самки" и почему одинокие мужчины могут быть опасными для социального мира.

"На каждый товар - свой купец", - эта пословица утверждает, что для каждого мужчины найдется своя женщина, а для каждой женщины - свой мужчина. Но это не так. Самки выбирают только определенных самцов, у большинства нет шанса. "Выбор самки" - так называется этот принцип, и мы наблюдаем его у большинства видов животных - и у людей", - отметила собеседница издания.

"Самки вкладывают больше ресурсов в продолжение рода, чем самцы. У них ограниченное количество яйцеклеток, в то время как самцы могут производить огромное количество сперматозоидов на протяжении всей своей жизни. (...) Поэтому, если самец спаривается с неподходящей самкой, он мало что теряет. Для самок риск гораздо выше. Поэтому в ходе эволюции они становились все более и более избирательными", - пояснила биолог.

"Политика, церковь и общество на протяжении тысяч лет пропагандировали модель моногамного брака и лишали женщин всех прав. Тем не менее, мужчины продолжали считать, что, по крайней мере в сексуальном плане, женщина все еще остается главной. И они были правы! Какой секс и сколько его будет, чаще всего определяет женщина. Это не клише, это биология", - считает Штоверок.

Говоря о том, почему люди создали институт брака, если он не подходит их природе, биолог пояснила: "Решающее значение имели начало оседлого образа жизни и появление землевладений. Из-за беременностей и грудного вскармливания женщины не могли обладать теми же ресурсами, что и мужчины; более того, мужчины в скором времени запретили им это. С тех пор для женщин существовал только один способ сохранить определенный статус: союз с мужчиной. Мы и сегодня видим эту экономическую зависимость женщин, и она сделана человеком. Мужчиной".

"В человеке смешиваются биологические, экономические, культурные факторы. Хорошо подтвержденным фактором привлекательности мужчин является рост; высокие мужчины имеют больше шансов в отношениях с женщинами, чем низкорослые. Но, конечно, есть и высокие одиночки, и низкорослые бабники. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что женщины просто не рассматривают многих мужчин в качестве партнера, и это представляет собой опасность для социального мира", - полагает Штоверок.

"Самцы, которые остаются одни, всегда вызывают проблемы, в том числе и в животном мире. Они пребывают в фрустрации, становятся агрессивными, вымещают свой гнев на более слабых животных или других видах. Эквивалентом среди людей являются инцелы. Это слово происходит от английского involuntary celibates, что означает мужчин, которые вынужденно живут без сексуальных отношений. В последние годы они все больше объединяются в интернете и радикализируются. Эта так называемая маносфера - огромная проблема для свободного общества, и не только потому, что в этой среде происходит все больше актов насилия. Среди этих неудовлетворенных мужчин многие становятся также последователями правоэкстремистских партий, - указала биолог. - Посмотрите на программы этих партий. По сути, речь идет о восстановлении контроля над репродуктивными установками женщин; вопросы контрацепции, брака и абортов всегда для них актуальны. Правые популистские партии пропагандируют консервативное мировоззрение, придают мало значения сексуальному самоопределению, хотят укрепить брак и семью и ограничить иммиграцию. Для инцелов это обещание секса. Секса, на который, по их мнению, они имеют право".

"Будущим поколениям мужчин необходимо объяснить, (...) что многие из них останутся одинокими. Есть милые мужчины, красивые мужчины, успешные мужчины, которых, тем не менее, женщины никогда не выбирают или очень редко. Мужчина может быть суперменом и все равно быть одиноким, это нормально, это биология. Необходимо избавиться от нарратива о том, что с человеком без партнера что-то не так. Одинокие мужчины не сразу становятся ненавистниками женщин. Общество делает их такими, когда мы продолжаем рассказывать им культурологические сказки о том, что "на каждый товар найдется свой купец". Тогда они начинают сомневаться в своей мужественности и собственной ценности и развивают в себе позицию, которая в крайних случаях приводит к сексуальному насилию", - отметила эксперт.

"Женщина, которая хочет секса, найдет для этого партнера, сколько бы лет ей ни было, как бы она ни выглядела. Возможно, она не получит того мужчину, которого хочет, но если она просто хочет удовлетворить свое желание с кем-то, она добьется своего. У мужчин все не так. Неудовлетворенных мужчин всегда гораздо больше, чем неудовлетворенных женщин, это видно на примере проституции. (...) Также в основном именно женщины прекращают отношения, чаще всего после шести или семи лет. "Выбор самки" еще более очевиден на платформах для знакомств. На Tinder мужчине приходится делать свайп вправо в среднем 115 раз, прежде чем он найдет пару. Мужчины, как правило, находят женские фотографии более привлекательными, чем наоборот. Различия настолько сильны, что я не думаю, что их можно объяснить только стереотипами общества. Это наше эволюционное наследие. О том, что происходит, когда женщинам возвращается свобода выбора, свидетельствует и статистика рождаемости в Норвегии. Норвегия - очень прогрессивная страна, уход за детьми здесь отличный, женщинам платят справедливо, и большинство из них работают. Там число бездетных мужчин за последние 30 лет увеличилось с 13 до 23%. За тот же период доля бездетных женщин практически не изменилась. Когда женщины свободны в своем выборе, они часто выбирают мужчин, у которых уже есть дети от другой женщины. Таким образом, некоторые мужчины по несколько раз поступают в "ресайклинг", а до других очередь так и не доходит. Все чаще женщины воспитывают своих детей в одиночку, и делают это, несмотря на огромные финансовые трудности и социальную стигматизацию, которой до сих пор подвергаются матери-одиночки. Если бы у нас была настоящая справедливость, то мужчин без партнерш было бы гораздо больше", - сказала биолог.