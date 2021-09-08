Уголовная полиция Германии использует израильское шпионское ПО Pegasus

"Израильская компания NSO Group уже много лет подвергается критике, поскольку ее изощренная шпионская программа, по всей видимости, используется в некоторых государствах не только против террористов и серьезных преступников, но и против представителей оппозиции, журналистов и правозащитников", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Во вторник вице-президент Федерального управления уголовной полиции (BKA) Мартина Линк подтвердила членам парламента, что ее ведомство тоже приобретало израильское шпионское программное обеспечение - и уже использовало его. Версию трояна Pegasus BKA приобрело осенью 2020 года, и она используется с марта", - сообщает издание, отмечая, что программа используется в рамках расследования дел о терроризме и организованной преступности.

"Pegasus - один из самых мощных кибер-инструментов, известных на сегодняшний день, - отмечает Süddeutsche Zeitung. - Его можно незаметно установить на смартфоны, такие как iPhone или мобильные телефоны на базе Android, и он практически полностью будет контролировать устройства. С его помощью можно отслеживать даже зашифрованные чаты и разговоры, а также получить доступ к сохраненным фотографиям и другим файлам и даже незаметно включить камеру и микрофон мобильного телефона".

"Впрочем, BKA приобрело не стандартную версию программного обеспечения, пояснила заместительница главы ведомства Линк в бундестаге. Ведь Pegasus умеет гораздо больше, чем позволяет немецкое законодательство. (...) По просьбе BKA, израильская компания-производитель внесла технические правки и разработала программное обеспечение, которое можно использовать, не нарушая конституцию, сказала Линк. Троянская программа была тщательно проверена BKA. Также были проведены консультации с Федеральным управлением по информационной безопасности (BSI). Кроме того, были приняты меры предосторожности, в частности, номера телефонов, за которыми ведется наблюдение, были скрыты при помощи функции хеширования, чтобы компания-производитель не могла идентифицировать соответствующих лиц. Кроме того, NSO гарантировала в договоре, что данные будут поступать не в компанию, а в BKA", - говорится в статье.

"Политический уровень, федеральное министерство внутренних дел, был проинформирован о покупке троянского ПО, заявили в комитете внутренних дел. Однако федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер якобы не знал об этом. Решение о покупке принимало только BKA. (...) Центральное ведомство по информационной технике в области безопасности (ZITIS) в Мюнхене, которое должно разрабатывать технические решения для полиции и спецслужб и искать подходящие продукты на коммерческом рынке, также было проинформировано лишь постфактум".

"То, как федеральное правительство и его органы безопасности ведут себя с NSO Group, наивно и опасно", - заявил политик из партии СвДП Беньямин Штрассер. По его мнению, весьма сомнительно, что доступ к конфиденциальным данным со стороны NSO действительно невозможен, как утверждает BKA. Применение государственных троянских программ с использованием брешей в системе безопасности, говорит Штрассер, является "крайне критическим инструментом", от которого федеральному правительству следует воздержаться".

"Мы несколько раз задавали федеральному правительству вопросы об использовании Pegasus и получили лишь ответ, что в интересах государства ответ невозможен", - критикует Мартина Реннер, депутат бундестага от Левой партии. У нее сложилось впечатление, что правительство намеренно хотело держать парламент "в неведении", и теперь требует разъяснений, используют ли другие органы власти это программное обеспечение".

"Покупка израильской шпионской программы ставит правительство Германии перед необходимостью объяснений. Ведь в течение многих лет поступали сообщения о том, что производитель NSO Group продает свою троянскую программу и авторитарным государствам, которые используют ее для преследования критиков и наблюдения за ними", - указывает SZ.

"Вместо того чтобы демонстрировать лидерство в киберпространстве, Германия вступила в ряды диктаторов, пользующихся услугами NSO", - критикует IT-эксперт Джон Скотт-Рейлтон из лаборатории Citizen Lab при Университете Торонто, который уже много лет занимается изучением Pegasus. Многочисленные задокументированные случаи неправомерного использования шпионских программ в прошлом, очевидно, намеренно игнорировались немецкими властями. Это, по словам эксперта, выставляет в плохом свете конец эры Ангелы Меркель", - передает Süddeutsche Zeitung.