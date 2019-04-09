Улучшение настроения с помощью сахара - миф

"Вопреки распространенному мнению, сахар не повышает настроение, - сообщает немецкий журнал Focus . - Как показал метаанализ 31 исследования, потребление сахара не оказывает положительного воздействия на настроение. Наоборот, он, вероятно, отрицательно сказывается на внимательности и вызывает усталость".

Ученые из Университета Гумбольдта в Берлине проанализировали 31 опубликованное ранее исследование, в которых приняли участие 1259 человек. Исследования были посвящены изучению различных аспектов влияния сахара на настроение испытуемых, передает журналистка Даниэла Альбат.

"По словам ученых, анализ показал, что сахар не оказывает никакого положительного воздействия на настроение. Даже тот, кто занимается спортом или другой физически тяжелой активностью, которая требует много энергии, не получает от сахара никакой пользы в плане настроения. (...) На самом деле сахар, вероятно, работает наоборот. Те, кто употребляли сахар, в первый час после его приема чувствовали себя в среднем более усталыми и менее внимательными, чем те участники, кто получал во время эксперимента плацебо", - говорится в статье.

"Идея о том, что сахар может поднимать настроение, настолько распространена, что люди по всему миру пьют сахаросодержащие напитки и едят сладкие снеки, чтобы быстро улучшить свое настроение, стать внимательнее или побороть усталость. Однако наши результаты показывают, что такие предположения не имеют под собой никакого основания", - говорит автор исследования Константинос Мантанцис. Ученые надеются, что разоблачение этого мифа поспособствует принятию мер по сокращению потребления сахара в обществе, передает Focus.