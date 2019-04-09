Поколение роскоши

"Будь то дорогая люксовая одежда или аксессуары по неприлично высокой цене: прежде всего молодежь все больше готова тратить на них много денег", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau .

"Согласно анализу консалтинговой компании Bain&Company, только сегмент дорогостоящей одежды и изделий из кожи, а также изысканного парфюма и украшений вырос в 2018 году на 6% до 260 млрд евро", - передает журналистка Юдит Кёнепке.

"Весь рынок товаров класса люкс вырос на 5% до 1,2 трлн евро. Здесь учитываются также автомобили премиум-класса, посещение отелей и ресторанов, яхты, частные самолеты и изысканные деликатесы", - говорится в статье.

Традиционными покупателями сегмента товаров класса люкс ранее были взрослые, однако теперь этот сегмент переживает изменения, которыми движут в первую очередь люди младше 33 лет, передает издание слова Ксении Абросимовой из консалтинговой компании EY. "Неудивительно, что и люксовые марки все больше ориентируются сегодня на потребности молодежи. Так, Gucci и Balenciaga производят модные кроссовки и культовые сумки. (...) Почти все предлагают свои товары в интернете", - отмечает Кёнеке.

Онлайн-продажи производителей люкса сильно растут, особенно это касается аксессуаров, а также косметики. "То, что рынок люксовой косметики растет, связано также и с соцсетями", - поясняет Оливьер Абтан, эксперт по товарам класса люкс из консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). "Молодые девушки демонстрируют губную помаду и дают уроки по макияжу. В США и Азии спросом пользуются так называемые инстаграмные бренды, которые зачастую представлены лишь онлайн", - пишет издание.

"Блогеры и золотая молодежь способствуют оживлению люксовой отрасли, они демонстрируют свои покупки в Instagram и других соцсетях, а компании используют их известность, - указывает журналистка. - Так, 17-летняя блогер Youtube Эмма Чемберлен и модель и блогер Instagram Карли Клосс, на которых подписаны миллионы людей, стали новыми лицами Louis Vuitton". По словам Абтана, соцсети сегодня - это основной канал для привлечения потребителей люксовых товаров, за которым следуют журналы и сайты марок.

"Согласно исследованию Bain, поколение Z - люди, родившиеся начиная с 1995 года, - в ближайшее время составит 10% от числа основных потребителей. В основном сегмент люксовых товаров растет за счет молодых китайцев, что будет происходить и в будущем".

По словам Ксении Абросимовой, изучившей покупательскую активность поколения Z, представители данной группы, с одной стороны, хотят быстрых и легких покупок. "Но если они хотят позволить себе что-то особенное или поощрить себя, они готовы тратить на это больше денег", - говорит эксперт. Молодежь интересуют продукты "с историей"; посещая магазины класса люкс, они также рассчитывают на индивидуальный подход и хотят получить особое впечатление от процесса покупок, в связи с чем эксперт Сергей Хоффманн советует брендам пересмотреть свою стратегию и использовать новейшие цифровые технологии, передает издание.

Тем не менее, продолжает Кёнеке, не все покупки осуществляют в интернете - по данным портала Statista, все больше компаний, которые ранее продавали свои товары исключительно в сети, открывают магазины для того, чтобы позволить своим клиентам потрогать и "ощутить" продукцию - именно этого не хватает покупателям в онлайн-магазинах.

"По словам Абтана, молодежь сочетает базовые и распространенные вещи с дорогостоящими люксовыми продуктами. (...) При этом одежда не обязательно должна быть новой. Поэтому в торговле товарами класса люкс вырос и сегмент секонд-хенда. Согласно анализу Bain, миллениалы здесь - самая крупная группа покупателей, тренд касается прежде всего Европы".

"По словам эксперта Абросимовой, блогеры влияют сегодня не только на своих ровесников, но и на поколение родителей, традиционных покупателей товаров класса люкс. Они, - передает Frankfurter Rundschau, - сегодня все больше ориентируются на предпочтения молодежи".