Близость Австрийской партии свободы к России стала причиной изоляции службы госбезопасности страны

"Федеральное ведомство защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT) оказалось в значительной степени отрезано от международного обмена информацией между спецслужбами, - сообщает австрийское издание Der Standard. - Согласно нескольким источникам, спецслужбы Нидерландов и Великобритании почти полностью прекратили контакты с Веной".

"Недавно директор BVT Петер Гридлинг, выступая свидетелем в суде, подтвердил, что его ведомство больше не является участником рабочих групп Бернского клуба - так называется неофициальная организация по обмену данными между европейскими службами", - передает журналист Фабиан Шмид.

"То, что Австрия не сразу получает важные данные, касающиеся даже собственной страны, стало понятно, в частности, в ходе изучения поездок по Европе предполагаемого террориста из Крайстчерча. До убийства 50 мусульман в двух новозеландских мечетях он посетил 20 стран ЕС, в том числе и Австрию. Спустя четыре дня после теракта Министерство внутренних дел страны заявило, что у него не было никакой информации о пребывании террориста в Австрии, хотя спустя несколько часов СМИ, в том числе и Der Standard, сообщали о его фотографиях, сделанных в Австрии", - говорится в статье.

Если внутри Австрии споры ведутся прежде всего о связях правительственной Австрийской партии свободы (FPÖ) с ультраправыми, то главной причиной международной изоляции BVT являются отношения FPÖ с Москвой, указывает Шмид. "Это объясняет, почему именно Великобритания и Нидерланды выступают среди европейских спецслужб против сотрудничества с BVT - ведь они больше остальных пострадали от предполагаемых операций российских агентов".

"FPÖ поддерживает интенсивные контакты с Россией уже на протяжении десятилетия, - отмечает издание. - Руководство партии регулярно встречалось с российскими политиками. Депутат Национального совета от FPÖ Йоханн Гуденус был связан и с депутатом немецкой партии АдГ Маркусом Фронмайером, которого, согласно расследованию Der Spiegel и BBC, российские спецслужбы рассматривали как управляемую "марионетку" Москвы. Его бывший сотрудник Мануэль Оксенрайтер, которого обвиняют в поджоге на Украине, в 2016 году выступал докладчиком на правоэкстремистском "Конгрессе защитников Европы" - так же, как и сегодняшний министр внутренних дел Херберт Кикль (FPÖ)".

В 2016 году, продолжает издание, между FPÖ и партией Путина "Единая Россия" был заключено соглашение о сотрудничестве. Какую именно деятельность подразумевает этот договор, в FPÖ не комментируют, передает Шмид.

Партия не прервала сотрудничество с Москвой и после того, как прошла в парламент. Так, после покушения на Скрипаля Австрия, в отличие от многих других европейских стран, не участвовала в высылке российских дипломатов. Спустя только пять месяцев после покушения министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, кандидатура которой была выдвинута FPÖ, пригласила на свою свадьбу лично Путина. "Там состоялся знаменитый реверанс перед Путиным, а министр обороны Марио Кунасек (FPÖ) и лидер FPÖ Хайн-Кристиан Штрахе пытались протиснуться вперед, чтобы сделать селфи с Путиным", - пишет издание.

"Среди международных спецслужб это было воспринято как своего рода объявление войны. О связях FPÖ с Россией якобы предупреждали даже канцлера ФРГ Ангелу Меркель", - подчеркивает автор статьи.

Таким образом, запланированного введения обязанности спецслужб отчитываться напрямую перед канцлером Себастьяном Курцом, вероятно, будет недостаточно для того, чтобы смягчить скепсис партнеров, заключает Der Standard.