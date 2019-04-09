Пресс-секретарь Путина не имеет представления о бедности

"Каждая третья российская семья не может позволить себе купить две пары обуви на человека. Дмитрий Песков этого понять не может", - пишет журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Цита Аффентрангер.

"Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры?", - явно растерянно спросил обычно красноречивый Дмитрий Песков". Ответ прост: эти цифры взяты у "Росстата", который провел опрос с участием 60 тыс. российских семей. Согласно опросу, 35% семей не могут позволить себе купить каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви, передает издание.

"Простой расчет, вероятно, превзошел силу воображения Пескова и подтвердил для многих россиян то, чего они опасались уже давно: их руководство потеряло всякое ощущение того, как живет народ - а живет он плохо", - говорится в статье.

"Песков либо поверил собственной пропаганде, в которой без конца идет речь о решительной борьбе с бедностью. Либо это связано с тем, что он сам живет не только в другом мире, но и на другой планете", - отмечает Аффентрангер. Когда Песков три года назад женился на фигуристке Татьяне Навке, пишет журналистка, у него на запястье были часы стоимостью около 700 тыс. франков, а свой медовый месяц он, по данным Алексея Навального, провел на одной из самых больших парусных яхт в мире у берегов Сардинии.

"Согласно опросу, очерненному Песковым, лишь каждая вторая российская семья может позволить себе неделю отпуска в год. А роскоши в буднях людей нет никакой: у 2/3 сельского населения нет в доме туалета (...)", - подчеркивает автор статьи.

"В политике Песков тоже зачастую лавирует между вымыслом и правдой. До аннексии Крыма по его указанию американская PR-компания работала над репутацией России. (...) После того, как в 2008 году он стал пресс-секретарем Путина, он при любой возможности критикует Запад за якобы антироссийскую позицию и решительно отрицает критику оккупации Крыма. (...) Это не мешает Пескову показывать свою гордость тем, что его дочь живет на злом Западе и даже проходит стажировку в Европарламенте".

"Это личное дело, отвечает Песков. Но это не совсем так, - указывает Аффентрангер. - Пресс-секретарь тесно связан с российским президентом, и когда он говорит, своим тихим, немного высоким и всегда хриплым голосом, кажется, будто говорит лично его наставник, которым он, очевидно, восхищается". "Однако вопрос с обувью для простого народа, который Песков так высокомерно отмел, назвав его "академическим", наносит серьезный ущерб его президенту. В конце концов, - пишет Der Tages-Anzeiger, - Владимир Путин обещал народу к 2024 году снизить бедность вдвое".