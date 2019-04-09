Загадочное освобождение Кирилла Серебренникова

"Российского режиссера неожиданно освободили из-под домашнего ареста. Странный уголовный процесс против него продолжается. Идет ли речь о политическом преследовании при Путине Серебренникова как образцового деятеля искусства эры Медведева, считавшейся либеральной?", - задается вопросом журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин.

"Серебренникова обвиняют в том, что он получал государственное финансирование на спектакли, которые якобы никогда не ставились. То, что рецензии прессы и отзывы зрителей доказывают обратное, суд пока не интересовало, так же, как и заявления о солидарности с режиссером, как внутри страны, так и за ее пределами (...)", - говорится в статье.

"Может ли снятие домашнего ареста стать переломным моментом в его деле? Неожиданный поворот может указывать на то, что процесс против режиссера может закончиться благоприятно, по крайней мере на это надеются его поклонники. Однако радость, возможно, преждевременна, ведь именно в деле Серебренникова так неясно переплетаются российская политика в области культуры и очевидно управляемая юстиция, - указывает Локшин. - Серебренников, определенно, перешагнул красную черту. Но какую? Как ярый критик правительства он известен не был. Когда восемь лет назад он взял на себя руководство "Гоголь-центром", тогдашний президент и сегодняшний премьер-министр Дмитрий Медведев был одним из тех, кто оказывал ему поддержку".

"Однако это было до возвращения в Кремль Владимира Путина и его авторитарной смены курса. Идет ли теперь при Путине речь о политическом преследовании Серебренникова как образцового деятеля искусства эры Медведева, считавшейся либеральной? Если да, то почему еще под домашним арестом ему позволили поставить балет "Нуреев" в Большом театре, на главной сцене страны? Может ли этот уголовный процесс быть связан с борьбой за власть между спецслужбами и технократами в путинском окружении? Даже если невиновность Серебренникова будет доказана перед судом, (...) его дело, - резюмирует Die Welt, - останется загадкой"