Всего три привычки могут добавить вам 10 лет жизни без болезней, утверждают ученые

"Три ключевых привычки могут добавить к жизни человека почти 10 лет безо всяких болезней, говорится в новом исследовании. По словам ученых, если поддерживать индекс массы тела ниже 25, никогда не курить, много заниматься спортом и употреблять алкоголь в умеренных количествах, можно добавить к своей жизни до 10 лет", - сообщает Daily Mail.

"Международная команда исследователей изучила связь между факторами образа жизни и годами, прожитыми без хронических заболеваний. Они обнаружили, что четыре положительных фактора в наибольшей степени связаны с наибольшим количеством лет, прожитых без болезней", - сообщается в статье.

(...) "Различные профили здорового образа жизни, по-видимому, связаны с более продолжительной жизнью без диабета 2 типа, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний и рака, - говорит автор исследования доктор Солджа Найберг, эпидемиолог из Университета Хельсинки. - (...) Была установлена линейная связь между общим показателем здорового образа жизни и количеством лет без болезней. Все четыре профиля образа жизни, которые были связаны с наибольшим количеством лет без болезней, включали ИМТ менее 25 и, по крайней мере, два других фактора".

"Результаты основаны на исследованиях 116 043 человек, которые отслеживались в среднем в течение 12,5 лет. Доктор Найберг и его коллеги объединили данные из 12 исследований по всей Европе, которые проводились в период с 1991 по 2006 год. Курение, ИМТ, физическая активность и потребление алкоголя ранжировались по трем уровням для каждого участника - оптимальный (2 балла), средний (1 балл) или плохой (0 баллов). Сложение этих баллов привело к совокупному баллу образа жизни, варьирующемуся от худшего (ноль) до лучшего (8)", - передает газета, поясняя, что образ жизни соотносился с числом лет в возрасте от 40 до 75, прожитых без хронических заболеваний, которые включали диабет 2 типа, ишемическую болезнь сердца, инсульт, рак, астму, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), сердечную недостаточность и деменцию.

Улучшение даже на один пункт было связано с увеличением почти на один год жизни без заболеваний у мужчин и женщин - при этом первые получали чуть большую выгоду. "Основным выводом было то, что высокий общий показатель здорового образа жизни и различные профили образа жизни, характеризуемые четырьмя оптимальными факторами образа жизни, были связаны со значительным увеличением лет, проведенных без серьезных неинфекционных заболеваний в возрасте от 40 до 75 лет у обоих полов", - заявил доктор Найберг.

"Одно исследование, проведенное среди голландских мужчин и женщин, показало, что те, у кого были все описанные факторы здорового образа жизни, жили в добром здравии на два года больше, чем представители группы высокого риска. Другой анализ показал, что те, у кого нет потенциально опасных для жизни рисков, жили в среднем на 6 лет дольше, не имея хронических заболеваний, по сравнению с теми, у кого было как минимум два фактора риска. В другой выборке из общего населения отсутствие факторов риска было связано с 9-летней задержкой в наступлении среднего возраста начала хронических заболеваний. Сравнение лучшего показателя образа жизни с худшим было связано с почти 10-тью дополнительными годами без хронических заболеваний у мужчин и 9,4 года у женщин", - отмечается в статье.

Участники, у которых только одна из четырех положительных рекомендаций по образу жизни, достигали возраста 71 года, прежде чем умереть от серьезного заболевания. "Эти результаты могут быть полезны для профилактики, укрепления доказательной базы для действий, направленных на поддержку здорового выбора в повседневной жизни", - указал доктор Найберг.

"Уже было установлено, что определенный образ жизни индивидуально связан с меньшим риском хронических заболеваний. Но это исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, является первым, в котором рассматривается то, как комбинация факторов связана с продолжительностью жизни без болезней", - пишет Daily Mail.

"В многочисленных наблюдательных исследованиях за последние 80 лет изучалась связь между факторами образа жизни и риском смертности и хронических заболеваний. Ожирение связывают с высоким кровяным давлением и холестерином, резистентностью к инсулину и раком, в то время как курение может вызывать рак, а употребление алкоголя может вызвать печеночную недостаточность. Поддержание физической активности и употребление умеренного количества алкоголя обеспечивают наилучшую защиту - особенно от сердечно-сосудистых заболеваний. Польза для здоровья от регулярных физических нагрузок включает снижение артериального давления, снижение системного воспаления, уменьшение жира в брюшной полости и повышение уровня "хорошего" холестерина", - говорится в статье.