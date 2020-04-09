Может ли карантин изменить наше отношение к моде?

"(...) По мнению Манон Рено, журналистки, социолога моды и профессора парижской Сорбонны, интересно отметить, что "сложность момента производит переворот в отрасли моды, которая каждый день заново себя открывает". Карантин и последствия, которые он влечет за собой для потребителя, ставят под сомнение самые основы сектора моды. Как понять и создать потребность, как постоянно обновлять коллекции или как массово производить одежду. Пандемия перевернула все с ног на голову, заставив нас пересмотреть свое отношение к моде", - пишет Le Figaro.

"Возникает пауза в условиях видимости, - объясняет Манон Рено, - происходит выключение определенного обязательства создавать идентичность в глазах других через одежду". Более половины планеты в настоящее время сидит на карантине, и социальная функция одежды постепенно утратила свое значение. Если никто не видит наши наряды, то какой смысл заботиться о своем гардеробе? От того, что мы сидим в четырех стенах, у нас устанавливается новое отношение к моде. Одежда больше не является тем маркером класса, которым она была раньше. Алисия, студентка из Страсбурга, это подтверждает: "Сейчас возникает своего рода перерыв". Она признает, что теперь предпочитает наряды, удобные для того, чтобы находиться дома".

"(...) Я люблю одеваться и создавать разные образы, но тут я оказываюсь совсем одна, поэтому я каждый день ношу спортивные штаны", - поясняет Флер, стилист из Парижа. И добавляет: "на данный момент мне хочется покупать домашнюю одежду".

"Несмотря на то, что бренды пытаются принимать меры к уменьшению потерь, массово предлагая свою весеннюю коллекцию в интернете, желание купить не всегда появляется. Алекси, стилист из Парижа, объясняет, что "ей очень приятно ничего не покупать" и что она "не видит смысла заказывать новую пару кроссовок, если она все равно сидит дома". Карантин и связанная с ним неопределенность заставляют пересмотреть совершение необдуманных покупок и ажиотажа, на которых основывается часть экономической модели индустрии моды", - отмечает автор статьи.

"Несмотря ни на что, одежда продолжает иметь значение и во время карантина, - говорится в публикации. "Мода по-прежнему очень важна для меня, - говорит Маева, студентка из Парижа. - Я смотрю на то, что делают журналы и создатели контента в Instagram, и могу посвятить этому гораздо больше времени".

"(...) По мнению Манон Рено, кризис в области здравоохранения выявляет неравенство и социальные различия. "Вирус поражает всех, но мынеодинаково подвержены его воздействию", - анализирует социолог. Есть те, кто продолжает работать, рискуя своим здоровьем, и те, кто может оставаться дома. Мода, которая способна стать внешним признаком богатства или власти, уже не обязательно получает широкую поддержку у тех, кто ее придерживается. Начиная с модных инфлюенсеров, поскольку некоторые из них задаются вопросом, разумно ли по-прежнему появляться в роскошном пеньюаре возле бассейна, в то время как другие переживают карантин в условиях мини-студии", - отмечает издание.

"(...) Индустрия моды сталкивается с беспрецедентным кризисом из-за закрытия магазинов, остановки фабрик и производственных цепочек. К материальным трудностям добавляется несколько запоздалый дискурс об ответственности и экологичности. Столько факторов, способных подтолкнуть сектор, занимающий второе место по загрязнению окружающей среды после нефтяной промышленности, к более быстрому пересмотру своих принципов. Хотя в этом направлении уже предпринимаются значительные усилия, потребитель, похоже, ожидает еще большего", - пишет Le Figaro.

"Существует тенденция вызывать чувство виновности у тех, кто покупает, но, возможно, стоит бросить камень и в компании", - задумывается Алисия.

"Индустрия моды манипулирует покупателем, создавая ту или иную потребность, но теперь нам следует ориентироваться на другую необходимость, - добавляет Флер. - Возможно это начало нового понимания потребления?"