Шведская стратегия в отношении COVID-19 подверглась критике

"(...) Пресс-конференции шведского Агентства здравоохранения становятся все более сюрреалистическими. Каждый день представители разных администраций спокойно напоминают о том, что в общественных местах следует соблюдать социальную дистанцию, что люди старше 70 лет должны "защищаться", что удаленная работа "поощряется", а поездки "не рекомендуются". Вместо того, чтобы вводить решительные карантинные меры, Швеция доверяет своим гражданам, считая, что они будут соблюдать эти рекомендации. Средние школы и университеты закрыты, собираться группами более чем из пятидесяти человек запрещено, как и посещать дома престарелых, но в целом повседневная жизнь практически не нарушена. Между тем, существуют параметры, которые меняются с большой скоростью: речь идет о количестве жертв коронавируса. Вчера их было 687 человек, 5 апреля - 401, 1 апреля - 239, то есть за неделю их количество почти утроилось", - пишет журналист Le Figaro Фредерик Фо.

"Главный эпидемиолог этого агентства Андерс Тегнелл часто ограничивается официальным констатированием факта. 2 апреля он признал, что эпидемия достигла "нового уровня", а затем объяснил тенденцию роста восполнением данных по неучтенным смертям в предыдущие дни. По поводу фотографий ресторанов на открытом воздухе, осажденных посетителями, он во вторник напомнил о том, что "правила дистанцирования распространяются и на террасы".

"(...) Шведы как правило уважают сертифицированных экспертов и прислушиваются к их высказываниям. Однако становится все больше ученых и врачей, которые готовы пересмотреть этот вопрос. Так, в опубликованной в прессе петиции более двух тысяч человек требовали ужесточения режима, столь нехарактерного для всей Европы. Регулярно в колонках ежедневной газеты Dagens Nyheter известный эпидемиолог Стефан Хансон старается донести одно и то же послание. Этот специалист боролся с инфекционными заболеваниями во всем мире, в том числе, под эгидой Всемирной организации здравоохранения. По его словам, "единственный способ объяснить подобное отсутствие мер - это признать, что власти стремятся к стадному иммунитету. Они не хотят признавать это, потому что это не этично, ведь это означает принятие большого числа смертей... Но это единственное объяснение. Другая проблема состоит в том, что от шведов скрывают такую реальность. Это нечестно".

"Разве не подтвердил подобную стратегию премьер-министр Стефан Лёвен, который объявил в прошлую пятницу, что Швеция должна готовиться к тому, что "счет смертей пойдет на тысячи"? - задумывается автор статьи.

"(...) Имея дело с новым возбудителем инфекции, о котором имеется мало информации, мы всегда должны придерживаться принципа предосторожности и осмотрительности, делая все, чтобы ограничить передачу, - добавляет Стефан Хансон. - Шведская стратегия очень безрассудна".

"(...) После тщательного обсуждения левоцентристское правительство добилось принятия закона, который позволит ему с 18 апреля ввести решительные меры, такие как закрытие торговых центров, ресторанов, вокзалов, школ, не проходя через предварительное голосование депутатов. Нужно еще, чтобы оно на них решилось", - говорится в статье.

"Правительство еще может изменить стратегию, потому что большая часть страны не заражена, наше население в целом здорово, к тому же оно достаточно дисциплинировано для того, чтобы соблюдать более строгие меры, - настаивает Стефан Хансон... - Еще не слишком поздно!"