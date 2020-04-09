Батька угрожает и празднует

"Так много свободы Белоруссия переживала редко. В то время как мир во время пандемии коронавируса перешел в кризисный режим, в 10-миллионном государстве девиз таков: жизнь продолжается, - пишет немецкое издание Die Tageszeitung. - Александр Лукашенко, занимающий свою должность больше четверти века, делает вид, будто вирус сделал большой крюк именно вокруг его страны. У бывшего главы колхоза, которого часто с укором называют последним диктатором Европы и который все еще проводит смертные казни, свой личный взгляд на вещи. Так, на белорусских стадионах играют в футбол - разумеется, перед публикой. Большинство людей продолжают работать в обычном режиме".

"Но чтобы усмирить "корону", что для Лукашенко, по-видимому, не является противоречием, он дает своим согражданам "ценные" советы: работать на полях, регулярно питаться, ходить в сауну и время от времени пить водку. Кроме того, Лукашенко не устает подчеркивать, что речь идет о настоящем психозе, и критикует своих соседей, закрывших границы с Белоруссией".

"Однако списывать поведение Лукашенко на причуды отрешенного от действительности президента, было бы слишком поверхностным. Скорее мы имеем дело с возрождением Homo sovieticus", - полагает журналистка Барбара Эртель.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, советское руководство "вместо того, чтобы информировать население, сначала максимально скрывало действительный масштаб катастрофы. Потребовалось несколько дней, прежде чем люди были эвакуированы из зараженных радиацией регионов. В Киеве тысячи людей маршировали на параде Победы 9 мая", говорится в статье.

"После коллапса Советского Союза в 1991 году Москва ушла от ответственности, оставив страны-правопреемницы СССР, прежде всего Белоруссию и Украину, справляться с последствиями атомной аварии".

"Именное такое циничное отношение к чрезвычайной ситуации теперь снова наблюдается в Белоруссии. В настоящий момент речь идет о 1066 зараженных коронавирусом, умерло якобы "только" 13 человек. Это вызывает оправданные сомнения. Точная статистика министерства здравоохранения отсутствует. Спецслужба КГБ по распоряжению Лукашенко работает на максимуме. Угрозы поступают не только врачам, которые могут обнародовать неприятную правду, но и заболевшим, а также родственникам людей, скончавшихся в больницах. Сильному давлению подвергаются и критически настроенные блогеры: запугивания, задержания и лишение свободы - обычное явление, при этом обвинение звучит всегда как "распространение ложных сообщений", - указывает издание.

"Так выглядит антикризисное управление Александра Лукашенко. (...) Для него есть нечто более важное: в настоящий момент в Минске десятки тысяч солдат репетируют празднование 9 мая 75-й годовщины окончания войны".

"Вероятно, в эти дни белорусы вспомнят одно предложение своего "батьки". "Я свой народ за цивилизованным миром не поведу", - сказал он однажды. Возможно, воспрепятствовать этому ему удастся и на этот раз, однако цена может оказаться страшной. И платить ее будут белорусы", - констатирует Die Tageszeitung.