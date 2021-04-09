Невидимые следы: преступников скоро будут ловить по анализу воздуха на месте преступления?

"В будущем с помощью пробы воздуха с места преступления, возможно, удастся ловить преступников. Исследование впервые показало, что люди оставляют в воздухе помещений свои ДНК-следы. Анализ ДНК из воздуха также может помочь изучить процесс передачи патогенов", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Через дыхание, чешуйки кожи, продукты секреции и испарения наши генетические следы попадают в воздух и образуют вокруг нас своего рода персональное облако, - пишет издание. - Можно ли обнаружить такую "воздушную ДНК", например, в пробах воздуха из помещений, изучила команда исследователей под руководством Элизабет Клер из Лондонского университета королевы Марии. Для этого с помощью специального HEPA-фильтра они собрали воздух из помещения, где уже более года держали колонию голых землекопов. Регулярно в это помещение заходили также сотрудники, ухаживающие за животными, и исследователи. С помощью ПЦР ученые размножили содержавшиеся в воздухе частицы ДНК и проанализировали их происхождение".

"Хотя пробы были буквально взяты из воздуха, в них содержалось достаточное для выявления количество животных и человеческих ДНК. Были обнаружены как части ДНК землекопов, так и участки ДНК человека. "Мир представляет собой океан из ДНК - ДНК содержится в воде, в почве и, как мы теперь выяснили, и в воздухе, - говорит Клер. - Это первое опубликованное доказательство того, что экологическую ДНК можно взять и из воздуха".

"Ученые предполагают, что такие пробы воздуха дадут хорошие результаты, если забор осуществлять в относительно ограниченных пространствах - в помещении, дупле или подземной норе животного. (...) Можно ли обнаружить ДНК в воздухе на открытом пространстве, пока неясно", - говорится в статье.

"Но уже только возможность изолировать ДНК из проб воздуха в помещениях или жилищах животных, открывает совершенно новые возможности анализа, подчеркивают исследователи. Так, в криминалистике ДНК преступника можно было бы выявить, даже если на месте преступления нет следов его крови или волос. В экологии с помощью ДНК, содержащейся в воздухе нор, гнезд и других жилищ, можно было бы находить и идентифицировать редких или пугливых животных".

"Пробы воздуха могут помочь и в ходе пандемии коронавируса или других инфекционных заболеваний: с помощью них, можно, например, определить, на какое расстояние возбудитель распространяется в воздухе", - пишет Focus.