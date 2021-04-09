Новая звездная война между Китаем и США

"(...) Соединенные Штаты вышли победителями из холодной войны отчасти благодаря расходам на свои "Звездные войны", программу космической обороны, которая вовлекла Советский Союз в гонку вооружений, превосходящую его экономические возможности, и уже давно добились настолько уникальных технических достижений, что им было трудно представить, что их когда-нибудь догонят", - пишет журналист Le Figaro Адриан Жольмес.

"Несколько десятилетий спустя Вашингтон понял, что это опережение сокращается из-за появления нового соперника. Китай, обладающий финансовыми и техническими ресурсами, намного превосходящими ресурсы несуществующего СССР, создал мощную космическую промышленность, которая теперь напрямую угрожает американской гегемонии. За последние три года Китай запустил в космос больше ракет, чем любая другая страна, а также совершил миссии на Луну и Марс", - говорится в статье.

"Еще более тревожно то, что Пекин не довольствуется простой технологической конкуренцией с американцами. Он разрабатывает системы космического оружия, способные угрожать многим военным и коммерческим спутникам, от которых все больше зависят Соединенные Штаты", - отмечает автор статьи.

"(...) Спустя двадцать лет после предупреждения министра обороны США Дональда Рамсфелда, который в 2001 году упомянул о возможности космического Пёрл-Харбора, внезапная атака, способная лишить Соединенные Штаты их спутниковых возможностей, больше не является прерогативой научной фантастики", - указывает Жольмес.

"Создание в декабре 2019 года по указу Дональда Трампа космических сил, которые стали шестой ветвью американских вооруженных сил (наряду с сухопутной армией, флотом, авиацией, морской пехотой и береговой охраной), и формирование независимого оперативного командования свидетельствуют о намерении американцев организовать свою оборону во все менее гипотетической космической войне", - пишет Le Figaro.

"(...) Космическая деятельность Китая и России представляет собой серьезную и растущую угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов", - заявил новый министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в Сенате в январе. "Военные доктрины Китая и России в равной степени указывают на то, что они считают космос важным элементом современной войны и предусматривают использование противоспутникового оружия в качестве средства снижения военной эффективности Соединенных Штатов и победы в будущих войнах", - подчеркнул новый глава Пентагона. "Если Россия является основным противником, то Китай представляет собой растущую угрозу".

"(...) Создание космических сил знаменует собой значительный сдвиг в стратегическом мышлении США о военной полезности космоса, - поясняет Питер Хейс, аналитик Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона. - Это должно ускорить разработку космической доктрины и помочь преодолеть аналогии с морской и воздушной войной, которые часто служили моделями, но пределы которых проявляются все более отчетливо".

"(...) Специфической характеристикой космоса несомненно является сложность атрибуции атак: что определяет враждебный акт?", - подчеркивает Жанна Малекос-Смит, специалист по космическим вопросам Центра стратегических и международных исследований (CSIS). - Некинетические атаки с использованием лазеров и передатчиков помех или компьютерного вторжения легко создают серые зоны, которые затрудняют выработку пропорционального ответа". Наконец, космические операции почти не приводят к человеческим жертвам. Такие особенности делают еще более привлекательной возможность прибегнуть к атаке в космосе", - говорится в статье.

"Начало этой новой гонки космических вооружений относится ко временам войны в Персидском заливе 1991 года, которая, несомненно, стала первым конфликтом, в котором космический аспект стал решающим, - поясняет Питер Хейс. - С тех пор Китай и Россия с беспокойством наблюдали за ростом возможностей по автоматическому выводу спутников, особенно для управления крылатыми ракетами или бомбами и навигации блоков, а также для разведки на поле боя. С тех пор они активизировали свои усилия, чтобы наверстать упущенное в этих областях".

"После того, как американцы и русские установив определенный баланс в этой области, испытав противоспутниковое оружие во время холодной войны, Китай в 2007 году продемонстрировал свои новые возможности космической войны, выпустив ракету по одному из своих старых метеорологических спутников. Это разрушение, вызванное одной лишь кинетической силой, выбросило на орбиту тысячи обломков, угрожая десяткам других спутников, а также Международной космической станции, вынуждая наземных диспетчеров маневрировать космическими кораблями, чтобы избежать их. Этот мусор все еще находится на орбите и представляет опасность для существующих спутников", - отмечает журналист.

"Программы Пекина не ограничиваются разработкой кинетического оружия против орбитальных целей. Предметом исследований также являются мощные лазеры. К тому же Китай включил в свой арсенал космического оружия кибератаки: поскольку спутники контролируются наземными компьютерными системами, компьютерное вторжение может позволить временно вывести их из эксплуатации или даже уничтожить", - комментирует Жольмес.

"(...) Эта гонка вооружений происходит в среде, где существует мало международных правил. "Военный аспект присутствует с самого начала покорения космоса, - говорит Жанна Малекос-Смит, - и необходимо помнить, что космос - это очень взаимосвязанная среда, а гражданский и военный аспекты не всегда. четко отделены. Это область, в которой возможны как конфликты, так и сотрудничество".

"Сегодня появляется все больше и больше игроков, в космосе присутствует все больше и больше спутников, а в международном праве совсем мало законов: основой международного космического права остается договор 1967 года, который предусматривает, что все государства имеют право на доступ в космос, вводит запрет размещения оружия массового уничтожения в космосе и препятствует претензиям на контроль. Но он не определяет, что означает мирное использование космоса, и это оставляет определенную свободу интерпретации", - продолжает эксперт.

"(...) Независимо от того, верим ли мы в космическую войну или отчаянно пытаемся ее предотвратить, конфликты в космосе все же будут происходить, - предупредил в ежеквартальном журнале "Стратегические исследования" Пол Шимански, аналитик и президент Центра космической стратегии, - потому что космос слишком важен, чтобы оставаться святилищем, когда на Земле будут бушевать конфликты между великими державами".