Певица-феминистка Манижа, скандальная представительница России на "Евровидении"

"Общественная деятельница в области борьбы с домашним насилием и за права ЛГБТ-сообщества, рэперша Манижа превратила свою песню в манифест, который вызвал негативные комментарии, докатившиеся до парламента", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"(...) После перерыва, вызванного коронавирусом, на "Евроведение" поедет Манижа. Это просто кошмар для всех, кто придерживается традиционалистского мышления: женщина, рэперша, иммигрантка, феминистка. Добавьте к этому, что Россия входит в число тех загадочных стран, где международный песенный конкурс "Евровидение" вызывает волнение, близкое к финалу чемпионата мира по футболу, и вы получите представление об эмоциях, вызванных этим перечислением", - отмечает автор статьи.

"Свой сценический номер 29-летняя женщина начинает в традиционной таджикской одежде, она родилась в этой стране, откуда ее родители были изгнаны гражданской войной в начале 1990-х годов. Манижа Сангин, ее полное имя, уже упоминала в своих песнях о своей двойной идентичности, высмеивая предрассудки как в отношении славян, так и в отношении таджиков, которые в России часто находятся на нижних ступенях социальной лестницы", - говорится в статье.

"(..) Затем Манижа Сангин появляется на сцене в красном комбинезоне, на котором написано "Русская женщина", таково название ее песни и... суть проблемы. Потому что артистка называет себя феминисткой не для того, чтобы забавлять окружающих, и само это понятие имеет заведомо негативный оттенок, связанный с множеством отклонений от нормы, пришедших с Запада", - комментирует журналист.

"(...) А главное, она превратила свою песню в манифест. Отрывок на русском языке: "Тебе уже за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы... Надень подлиннее, надень покороче. Росла без отца, делай то, что не хочешь. Послушайте, правда, мы с вами не стадо. Вороны, прошу отвалите". Припев на английском языке заучит еще яснее: "Каждая русская женщина должна знать... Ты достаточно сильна, ты сломаешь стену".

"Сначала в социальных сетях появились негативные комментарии - и угрозы тоже. Но "дело" пошло дальше: 6 апреля Следственный комитет, судебный орган, занимающийся наиболее важными делами, начал "проверки", чтобы выяснить, не оскорбляет ли песня "человеческое достоинство русских женщин по признаку отношения к национальности", - говорится в публикации.

(...) Песня "Русская женщина" даже обсуждалась в Совете Федерации, верхней палате парламента. (...) Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая является третьей фигурой в государстве, сказала про песню, что это "вообще какой-то бред", и поручила запросить "информацию" о том, как проходит процедура голосования, согласно которой была выбрана Манижа", - пишет Le Figaro.

"По правде говоря, вопрос интересный, хотя ответ простой: певица получил 39,7% голосов зрителей по итогам национального SMS-голосования во время специального шоу на Первом канале, обойдя двух других финалистов. Подобные результаты опроса показывают растущий разрыв между частью общества и социально-консервативной повесткой дня, продвигаемой российскими властями", - считает Виткин.

"(...) В 2003 году Россию на "Евровидении" представлял дуэт "Тату", который неоднозначно обыгрывал свою гомосексуальность, но тогда это не шокировало. С тех пор "Бог" и "традиционные ценности" появились в Конституции, и был принят ряд законов, ограничивающих права ЛГБТ-сообщества, в частности, предусматривающих наказание за "пропаганду" гомосексуализма среди несовершеннолетних", - говорится далее.

"(...) Что касается женщин, то в 2017 году был принят закон о декриминализации "побоев в отношении близких", если такой проступок совершается впервые и дело не доходит до крови, приравнивая это к простому административному правонарушению, караемому штрафами. (...) В регионах активистки-феминистки подвергаются преследованиям со стороны спецслужб", - сообщает журналист.

"Ультраконсервативная риторика явно оказала воздействие на сплочение ядра путинского электората, однако сага о Маниже показывает, что часть общественного мнения к ней уже не прислушивается. Так, большинство молодых людей в опросах высказываются в пользу более терпимой политики по отношению к гомосексуалистам. Дискурс о "традиционном" месте женщины все чаще оспаривается в социальных сетях", - отмечает издание.

"Сама Манижа говорит, что получает больше слов поддержки, чем сообщений ненависти. И если ее самолет не потерпит крушение в пути, как того пожелал один пользователь интернета, она будет в Роттердаме с 18 по 22 мая, чтобы отстаивать в финале свое представление о "русской женщине", - резюмирует Бенуа Виткин.