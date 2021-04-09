Как в России забыли о коронавирусе

"Открытые магазины и рестораны, заполненные поезда метро и аудитории в университетах: несмотря на коронавирус, Россия вернулась к обычной жизни. Цена этому высока", - пишет австрийское издание Der Standard.

"У вас есть маска?", - спрашивает Анастасия посетителя фитнес-центра, измеряя ему температуру на запястье с помощью электронного термометра. (...) На ней, конечно, тоже надета маска, правда, они прикрывает лишь рот, а нос остается открытым. К тому же Анастасия и ее коллеги проверяют наличие масок только у тех, кто пришел в спортзал, в то время как у тех, кто уходят, почти без исключений маска торчит в кармане штанов или в рюкзаке", - повествует журналист Андре Баллен.

"Таким образом, проверка, как часто бывает в России, проводится лишь для галочки. Также и в общественном транспорте Москвы действует обязательное ношение масок, но эта маска, как минимум у трети пассажиров, висит на подбородке или же отсутствует вовсе, что в отдельных случаях действительно может привести к существенному денежному штрафу в размере 5 тыс. рублей, (...) но, как правило, игнорируется персоналом метро и автобусов", - говорится в статье.

"Как бы то ни было, маски - это почти единственное, что в России все еще напоминает о пандемии", - отмечает журналист.

"В то время как еще в январе и феврале полиция заводила уголовные дела на участников антипутинских демонстраций, в частности из-за угрозы общественному здоровью, в марте сам президент выступал перед заполненными трибунами на стадионе "Лужники" в честь седьмой годовщины присоединения Крыма".

"Судя по сообщениям российских СМИ, к маю должны быть отменены последние ограничения. (...) Объясняется это двумя причинами. Во-первых, наличием вакцины, о регистрации которой Кремль громко объявил уже летом прошлого года. Во-вторых, тем, что заболеваемость якобы находится под контролем".

"Впрочем, официальные данные, которые должны это продемонстрировать, вызывают вопросы, - указывает издание. - Так, оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, данные которого чаще всего демонстрируются общественности, зафиксировал с начала пандемии 100 тыс. случаев летального исхода, в то время как Росстат сообщает о 224 тыс. умерших с Covid-19. Еще более существенна избыточная смертность. Только с апреля по декабрь 2020 года в России умерло на 358 тыс. человек больше, чем в среднем за тот же период в предыдущие годы. Особенно в осенние и зимние месяцы Covid привел в России к огромным человеческим жертвам".

"С другой стороны, возможности правительства были ограничены. Представленный Кремлем пакет мер поддержки представлял собой лишь малую часть денег, которые выделили на помощь экономике западные правительства. Согласно оценкам, вес принятых мер составил лишь 2,5-3,5% ВВП - в том числе и потому, что после временного падения цен на нефть Путин ни при каких условиях не хотел рисковать и способствовать возникновению дефолта. Так как в России практически отсутствуют социальные гарантии вроде выплаты пособий по безработице, волна банкротств, которая последовала бы за вторым карантином, могла бы нанести социальный ущерб, который, возможно, повлек бы за собой гораздо более весомые последствия, чем наличие больше 200 тыс. умерших", - констатирует Der Standard.