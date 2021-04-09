Легенда Марии Бутиной: почему именно бывшей шпионке разрешили посетить Навального

"В то время как Алексей Навальный, находясь в колонии, изолирован от всего мира, изучить условия содержания оппозиционного политика в тюрьме разрешили именно бывшей шпионке, - пишет немецкий журнал Stern. - (...) С некой "инспекцией по колониям Владимирской области" отправили женщину, для которой кремлевские пропагандисты создали за последние годы образ своего рода мученицы: Марию Бутину. В 2019 году Бутина, которой сегодня 32 года, была приговорена в США к 18 месяцам ареста после того, как призналась, что внедрялась в ряды республиканцев и американского оружейного лобби NRA под руководством представителя российского правительства. (...) Всего Бутина отсидела в тюрьме 15 месяцев, прежде чем ее освободили за хорошее поведение".

"Кто, если не она, в состоянии оценить условия российских колоний после своего пребывания в американской тюрьме, говорится в сообщении учрежденного российским государством и финансируемого им канала, который обвиняют в целенаправленной дезинформации и распространении коспирологических теорий".

"На кадрах, которые уже несколько дней кочуют с одного государственного телеканала на другой, показывают, как бывшая шпионка прогуливается по помещениям колонии, хвалит местные условия, называя их "образцовыми", и восторгается "идеальным полом".

"Сценарий весьма прост: в сравнении с американскими тюрьмами российские колонии - это практически курорт, Бутиной колония напомнила "пионерский лагерь". Заключенные там живут лучше, чем постояльцы гостиниц в российской провинции, гневно отвечала Бутина Навальному, осмелившемуся критиковать условия жизни в колонии".

"То, что замечание Бутиной о российских отелях и жизни в регионах не лестны, авторы репортажа осознали лишь после его выхода. Соответствующие кадры были срочно удалены с официальных каналов. Но интернет, как известно, помнит всё. Теперь россияне с радостью глумятся над этой оплошностью. "Что может быть лучше признания пропагандистки о том, что в России живут хуже, чем в тюрьме?", - написала, например, блогер Анастасия Кириленко".

"Бутина, - пишет далее издание, - с десяток раз напомнила о своем пребывании в американской тюрьме. "У вас здесь есть тараканы? В США они повсюду", - сострила она и вошла в свою главную роль: роль жертвы американской юстиции".

"С момента ее возвращения в Россию Бутина и кремлевские пропагандисты работают над ее образом мученицы. С каждым интервью условия содержания в американской тюрьме и мучения, которые ей пришлось пережить, становятся все страшнее. "467 дней ада" - таким слоганом Бутина рекламировала свою книгу о жизни в тюрьме, которую она выпустила в прошлом году. Бутина, среди прочего, жалуется, что в тюрьме ее признали склонной к суициду и по ночам каждые 15 минут проводили проверки. Кроме того, в начале у нее якобы не было связи с семьей. И меню тоже было скудным".

"При этом она забывает упомянуть, что по правилам Федерального бюро тюрем США каждый заключенный имеет право покупать в тюремном магазине продукты питания, предметы гигиены, одежду и предметы личного пользования, если ему чего-то не хватает. Каждый месяц на это можно потратить 320 долларов. Друзья Бутиной регулярно переводили деньги на счет россиянки, сообщал ее адвокат Роберт Дрисколл. " Они делали все, чтобы там постоянно было не менее 100 долларов", - рассказывал он русской службе BBC. "Фрукты и овощи каждый день, у нее была возможность ежедневно совершать пробежки и раз в неделю звонить родным по видеосвязи", - рассказал Дрисколл".

"В тюрьме Бутину регулярно посещал православный священник, что он подтвердил в письме, когда речь шла о том, чтобы добиться досрочного освобождения шпионки. Заключение в тюрьме Бутина проводила, посвящая время занятиям итальянским языком и обучая сокамерниц йоге и алгебре, писала в ноябре 2018 года прокремлевская газета "Известия". Кроме того, Бутина закончила многочисленные курсы, например, курс по вязанию, что подтверждают сертификаты на ее имя".

"Однако с помощью курсов по вязанию и занятий итальянским не создать образ мученицы, - отмечает Stern. - Поэтому такую информацию RT и другие государственные СМИ просто замалчивают. Вместо этого во время визита в ИК-2 Бутина рассказывает об издевательствах в американских тюрьмах. "Вы были в американской тюрьме?", - спрашивает она каждый раз, когда речь заходит о жалобах Навального, которого в публикациях государственных СМИ выставляют ворчливым, высокомерным уголовником, который не может оценить по достоинству российскую медицину - лучшую в мире, как считает Путин".

"Для Кремля Бутина - идеальный образ жертвы антироссийской политики США и козней демократов против бывшего президента Дональда Трампа. Почему именно ее ФБР выбрало в качестве жертвы в грязной политической войне, довольно своенравно объяснил однажды политолог Алексей Мухин: "Фамилия Бутина звучит почти как Путин". Именно поэтому, по его мнению, ее специально выбрали, чтобы американцы постоянно подсознательно слышали фамилию Путина в связи с Трампом".

"Теперь, вероятно, и по мнению кремлевских пропагандистов, российские телезрители должны удостоиться такого же удовольствия и каждый раз вспоминать о Путине - правда, на этот раз в качестве объекта американских козней", - заключает Stern.