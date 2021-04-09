Без дипломатических форм общения ситуация может стать опасной

"Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой имеет глубокие культурные корни: политика США каждый день может начинаться заново с утренних новостей - россияне же буквально любят страдать из-за прошлого", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Если упростить сложную вещь почти до крайности, можно сказать, что русских и американцев объединяет статус мировой державы, - отмечает журналист Михаэль Штюрмер. - Что их разделяет, так это отношение к власти, времени, прошлому и истории. Более глубокому взаимопониманию препятствуют негласные правила политики. Американцы не охотно терзают себя историей, россияне же буквально любят страдать от воспоминаний".

"Полвека назад американского историка и дипломата Джорджа Ф. Кеннана приводила в отчаяние одновременно сила и слабость его соотечественников: непринужденность в отношении к власти и в то же время идея в любой момент начать все заново".

"Но в этом кроется опасность не уловить негласных глубин политики. Американская политика может каждый день начинаться заново с утренних новостей, российская политика, наоборот, начинается в глубинах болезненных многовековых воспоминаний", - рассуждает автор статьи.

"Другими словами, политической импровизации приходится то и дело преодолевать серьезные недостатки коммуникации. Таковой является риторическая бестактность, которую позволил себе Джо Байден, - пишет издание, напоминая, что недавно в интервью президент США назвал Владимира Путина "убийцей". - Но сюда относится и заученное хладнокровное спокойствие российского президента, который с улыбкой отметил рост своего авторитета и пожелал хорошего здоровья своему визави".

"Однако дипломатия в любом случае и во все времена остается сложным предметом, особенно в весьма нестабильном диалоге крупных держав. Если профессионализм и умение вести переговоры, старейшие формы дипломатического общения, уйдут в небытие, ситуация станет опасной", - указывает автор статьи.

"Дипломатия - это государственное прикладное искусство, и во времена глубоких перемен ей необходим запас исторических знаний, реализма и опыта в общении друг с другом. В хорошие времена она должна выстраивать доверие, которое затем будет крайне необходимым в плохие времена".

"Такое доверие построили, например, тайные переговоры Роберта Кеннеди с советским послом на пике Карибского кризиса 1962 года, когда мир, затаив дыхание, ждал, пока будет найден и сформулирован работающий, по большей части секретный договор о взаимном отступлении. Одним из положительных последствий этого кубинского ракетного кризиса стало осознание обеими сторонами того, что без контроля над вооружениями мир рано или поздно уничтожит сам себя".

"То, что от этой системы коммуникации, контроля и построения доверия остались лишь обломки и те ставятся под сомнение обеими сторонами, происходит в двойном контексте: упадка биполярной системы США и России - и подъема Китая. Восстановление нового равновесия невозможно без тонкой дипломатической работы и политической сдержанности".

"Вместе с тем нет ни внешней, ни внутренней политики, которая не основывалась бы на "негласных убеждениях". Следующий кризис, определенно, наступит, и он не даст времени на то, чтобы усвоить упущенные уроки".

"Мир находится в процессе трансформации, который начался с вируса и пандемии и не закончится на притязаниях Китая на статус мировой державы. На все это накладывает отпечаток разработка новых боевых систем и совершенствование старых. Легкомысленные речи, как на сцене, так и за кулисами, могут весьма быстро обойтись дорого".

"Второго Pax Americana не будет без благоразумия руководства и сдержанности в применении власти", - резюмирует Die Welt.