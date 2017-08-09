Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
9 августа 2017 г.
9 августа 2017 г.

Корреспондент | Bild

Глава МИД Украины: "Призывы смягчить санкции контрпродуктивны"

Шумиха вокруг заявлений лидера СвДП Кристиана Линднера относительно временного признания статус-кво в Крыму не утихает. Свое негодование относительно предложения немецкого политика выражает и Киев.

Как отметил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин в беседе с Bild, "мы обеспокоены тем, что некоторые политики, такие, как лидер СвДП Кристиан Линднер, не оставляют попыток игнорировать или даже оправдывать очевидные нарушения международного права. Тем самым они стимулируют агрессора к дальнейшим преступлениям и становятся соучастниками преступлений Путина".

Министр призвал бороться за "освобождение Крыма" политическими и дипломатическими средствами.

"Мы твердо убеждены, что санкции следует не просто сохранить, но и ужесточить. Они - единственное мирное средство, которое способно сдержать Россию и восстановить мир в Крыму и на Донбассе", - подчеркивает Климкин.

"Призывы смягчить санкции контрпродуктивны. В чем смысл подобного смягчения? В том, что Москва на день перестанет поставлять на Донбасс оружие? Или там будут стрелять на полчаса меньше?" - задается риторическими вопросами украинский министр.

Источник: Bild


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика


Рейтинг@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               