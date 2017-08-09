В годовщину начала войны Путин направляется на оккупированную территорию Грузии

Визит российского президента Владимира Путина в Абхазию "состоялся ровно через неделю после того, как вице-президент США Пенс посетил Тбилиси и публично поддержал надежды Грузии на вступление в НАТО", пишет журналистка Foreign Policy Эмили Темкин.

"Встреча Путина с так называемым президентом Абхазии была пощечиной в адрес Грузии - и ее истолковали именно так", - продолжает автор. "Мы не должны поддаваться на провокации. Мы должны поддерживать мир, поскольку для нас это жизненно важно", - говорит Кетеван Цихелашвили, грузинский министр по вопросам примирения и гражданского равенства.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, дабы урегулировать наш конфликт с Россией политическим путем, мирным и конструктивным способом при поддержке со стороны наших международных стратегических партнеров, - написал по электронной почте в издание посол Грузии в США Давид Бакрадзе. - Мы фокусируемся на обеспечении примирения между жителями, живущими по обе стороны линии оккупации, и на объединении нашей страны".

Россия смотрит на визит Путина в Абхазию несколько иначе, замечает автор. "Самое главное заключается в том, что у нас совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность, самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше", - сказал Путин. Издание замечает: "Он также отметил, что российская военная группировка, размещенная там, развивается хорошо" (дословная цитата: "Объединенная группировка развивается на очень хорошей солидной базе". - Прим. ред.).

Автор поясняет, что Россия и Грузия смотрят на войну 2008 года по-разному. "Для Тбилиси эта война была вторжением, силовым приемом, примененным как раз в тот момент, когда маленькая кавказская страна флиртовала с идеей вступления в НАТО, и прямым доказательством того, что Россия все еще считала свою [так в оригинале. - Прим. ред.] бывшую республику частью своей сферы влияния", - говорится в статье.

"Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник написал в "Фейсбуке", что в 2008 году Россия остановила "варварство" Грузии и что Россия всегда будет готова защитить своих граждан", - сообщает издание.