Израиль провел с Россией и США секретные переговоры о прекращении огня в Южной Сирии

"В начале июля Израиль, США и Россия провели в Аммане и в столице одной из европейских стран серию секретных встреч на тему прекращения огня в Южной Сирии", - утверждает журналист Haaretz Барак Равид. "По словам израильских официальных лиц и западных дипломатов, стороны фокусировались, в том числе, на установлении "безопасных зон" на сирийско-израильской и сирийско-иорданской границах. На этих встречах, проведенных за несколько дней до того, как Россия и США объявили о соглашении о прекращении огня, Израиль выдвинул многочисленные возражения против договоренности, заявив, что эти две державы уделяют недостаточное внимание важности вывода иранских сил из Сирии", - говорится в статье.

"Один высокопоставленный израильский чиновник заявил: израильтяне сказали россиянам и американцам, что те должны потребовать у иранской стороны, чтобы Сирию покинули "Стражи революции", "Хизбалла" и шиитские ополчения. По словам чиновника, Израиль предостерег: если иранцы не уйдут из Сирии, страна станет базой для ракет, которые будут угрожать Израилю и Иордании, по аналогии с ситуацией в Ливане и секторе Газа. Израиль также предостерег, что иранское присутствие в Сирии может изменить соотношение шиитских и суннитских сил в Сирии и подорвать стабильность соседних суннитских государств", - говорится в статье.

Автор описывает реакцию Израиля на предварительный текст соглашения: "Иерусалим испытал шок, обнаружив, что и буква, и дух документа противоречили практически всем позициям, которые Израиль изложил американцам и россиянам".

"Последние три недели переговоры между Израилем, США и Россией о соглашении продолжались, причем Израиль все еще стремился внести изменения и добиться, чтобы обе державы гарантировали, что Иран не получит плацдарма в Сирии", - говорится в статье.