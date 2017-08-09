Визит Путина в Абхазию стал "пощечиной" Грузии

Визит российского президента Владимира Путина в Абхазию, вызвавший негодование Грузии и осуждение на Западе, состоялся ровно через неделю после того, как вице-президент США Пенс посетил Тбилиси и публично поддержал надежды Грузии на вступление в НАТО. Это не единственное совпадение, отмечают СМИ: поездка пришлась на 9-ю годовщину войны с Грузией и 18-ю годовщину назначения Путина на пост премьер-министра.

"В годовщину начала войны Путин направляется на оккупированную территорию Грузии" - сообщает в заголовке Foreign Policy.

Визит российского президента Владимира Путина в Абхазию "состоялся ровно через неделю после того, как вице-президент США Пенс посетил Тбилиси и публично поддержал надежды Грузии на вступление в НАТО", пишет журналистка Эмили Темкин.

"Встреча Путина с так называемым президентом Абхазии была пощечиной в адрес Грузии - и ее истолковали именно так", - продолжает автор. "Мы не должны поддаваться на провокации. Мы должны поддерживать мир, поскольку для нас это жизненно важно", - говорит Кетеван Цихелашвили, грузинский министр по вопросам примирения и гражданского равенства.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, дабы урегулировать наш конфликт с Россией политическим путем, мирным и конструктивным способом при поддержке со стороны наших международных стратегических партнеров, - написал по электронной почте в издание посол Грузии в США Давид Бакрадзе. - Мы фокусируемся на обеспечении примирения между жителями, живущими по обе стороны линии оккупации, и на объединении нашей страны".

Россия смотрит на визит Путина в Абхазию несколько иначе, замечает автор. "Самое главное заключается в том, что у нас совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность, самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше", - сказал Путин. Издание замечает: "Он также отметил, что российская военная группировка, размещенная там, развивается хорошо".

Автор поясняет, что Россия и Грузия смотрят на войну 2008 года по-разному. "Для Тбилиси эта война была вторжением, силовым приемом, примененным как раз в тот момент, когда маленькая кавказская страна флиртовала с идеей вступления в НАТО, и прямым доказательством того, что Россия все еще считала свою бывшую республику частью своей сферы влияния", - говорится в статье.

"Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник написал в "Фейсбуке", что в 2008 году Россия остановила "варварство" Грузии и что Россия всегда будет готова защитить своих граждан", - сообщает издание.

НАТО во вторник упрекнуло президента России Владимира Путина за посещение республики Абхазии в девятую годовщину короткой войны с Грузией за Абхазию и Южную Осетию, пишет Politico.

"Визит президента Путина в грузинский регион, Абхазию, в девятую годовщину вооруженного конфликта вредит международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров", - говорится в заявлении представителя Североатлантического альянса Дилана Уайта. - Мы сожалеем, что визит состоялся без предварительного согласия грузинских властей".

"Россия почти аннексировала два региона, которые существуют только благодаря российской экономической поддержке и защите российских военных и служб безопасности... Грузия и Запад неоднократно обвиняли Россию в том, что она продолжает посягать на территориальный суверенитет Грузии, негласно отодвигая ее границы", - пишет автор статьи Дэвид Хершенхорн.

Как отмечает швейцарская газета Le Temps, визит Путина в Абхазию совпал не только с датой начала конфликта с Грузией, но и с 18-й годовщиной назначения Путина на пост премьер-министра.

Официально ничего не запланировано, чтобы отметить эту годовщину, говорится в статье. Владимир Путин предпочел отправиться в Абхазию, чтобы отпраздновать 9-ю годовщину конфликта в Грузии, сообщает журналист Эммануэль Гриншпан. В августе 2008 года, "бросившись на помощь своим союзникам", Абхазии и Южной Осетии, российская армия нанесла сокрушительное поражение Грузии, тем самым подбросив уровень популярности Владимира Путина выше 80%.

"Шестью годами позже, когда в опросах дает о себе знать истощение власти, хозяин Кремля посылает свою армию захватить Крым, в то время как Украина оглушена революцией на Майдане", - напоминает автор. С тех пор политические комментаторы прозвали Путина "собирателем русских земель". "Это "имперское" качество вновь выдвигается на передний план сегодня, в то время как приближаются президентские выборы, назначенные - как бы нечаянно - на день четвертой годовщины аннексии Крыма", - отмечает журналист.