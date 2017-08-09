Кристиан Линднер, смутьян Свободной демократической партии Германии

Призывая к смягчению санкций против России, молодой председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) всколыхнул кампанию выборов в Бундестаг, пишет журналистка Виолетта Бонба на страницах французской Le Figaro.

После объявленной победы партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) немецкая предвыборная кампания до сей поры была монотонной. Но это если не считать Кристиана Линднера, неуемного председателя СвДП (Свободной демократической партии Германии), говорится в статье. В прошлую субботу восходящий деятель немецкой политики вызвал переполох, призвав к смягчению санкций против России и к признанию аннексии Крыма. "Безопасность и процветание Европы зависят, в частности, от отношений с Москвой, - заявил он в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung. - Я боюсь, что к Крыму следует пока относиться как к долгосрочному временному состоянию".

Несмотря на единодушную критику со стороны прессы и политического класса - за исключением значительной части радикальных левых, Линднер придерживается своих взглядов, указывает журналистка. "Кристиан Линднер не русофил, к тому же программа его партии требует возвращения Крыма, - отмечает политолог Ульрих фон Алеман. - Но он стремится заставить о себе говорить во время предвыборной кампании, показать, что у него хватает смелости занять позицию по внешнеполитическим вопросам, а также выразить свое понимание ожиданий немецкой экономики, желающей вновь обрести возможность массированного экспорта в Россию".

Либерал, ратующий за развитие бизнеса, молодой 38-летний политический руководитель положительно оценивается теми, кто сравнивает его с Эммануэлем Макроном и Джастином Трюдо, говорится в статье.

За семь недель до выборов в Бундестаг опросы общественного мнения признают правоту Кристиана Линднера: "черно-желтая" коалиция - цвета ХДС и СвДП - должна получить необходимое большинство для формирования будущего правительства. Его предложение по Крыму все же возмутило Ангелу Меркель. Находящаяся в отпуске в Италии госпожа канцлер дала знать, что "аннексия украинского Крыма Россией является нарушением международного права", на которое "просто нельзя соглашаться". Однако, по мнению Ульриха фон Алемана, это не поставит под угрозу возможную коалицию. "По характеру Ангела Меркель и Кристиан Линднер сильно разнятся, - подчеркивает он. - Но программы их партий схожи, в частности, по экономическим и экологическим вопросам".