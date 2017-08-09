Владимир Путин и его сад

Российский президент, неожиданно назначенный на высший пост России 18 лет назад, все эти годы пользуется благоприятной ситуацией, выступая в качестве "противоположной модели" перед лицом Запада, пишет журналист Луи Лема в редакционной статье швейцарской газеты Le Temps.

Все действительно указывает на то, что отставка Путина, который ровно 18 лет назад, в ту пору еще совершенно безвестный, стал лидером России, состоится не скоро. Более того: он чрезвычайно популярен и руководит страной более уверенно, чем когда-либо. Путину удалось трансформировать свою политическую долговечность в центральный аргумент обоснованности своей власти. Разве он здесь не для того, чтобы гарантировать стабильность России? - задумывается автор.

Подобное политическое долголетие имеет другие преимущества для российского президента, отныне блистающего в роли опытного политического мудреца, который охотно переходит на патерналистский тон, сыплет формулировками, исполненными здравого смысла, с тем чтобы урегулировать проблемы, нередко созданными им самим, говорится в статье.

Он поупражнялся в этой роли перед снисходительными камерами режиссера Оливера Стоуна; он отшлифовал ее перед известным своими мимолетными увлечениями Жераром Депардье и в более широком смысле - перед растущим на Западе кругом людей, сегодня считающих, что авторитарность, проявленная хозяином Кремля, является не просто законным исполнением должности, но и спасительным выбором перед лицом глобализации, пишет Лема.

И в то время, когда Европа проявляет себя на редкость уязвимой и раздробленной, Владимир Путин может радостно потирать руки: в нынешнем хаосе, который заменяет политику в Белом доме, каждая дополнительная непоследовательность Дональда Трампа является для него чистым выигрышем, уверен автор.

Американский президент, втянутый в разбирательство по поводу российского вмешательства в свою избирательную кампанию, конечно, еще долго будет избегать всякой инициативы в отношении своего коллеги из Москвы. У каждого свой сад, причем возможно, что российские садовые ограждения продолжат передвигаться в пользу Путина, говорится в статье.