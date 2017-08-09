Владимир Путин, собиратель русских земель

Опубликованные в прошлый уикенд фотографии российского президента с голым торсом во время рыбалки на юге Сибири знаменуют, согласно некоторым наблюдателям, старт завуалированной президентской кампании, пишет Эммануэль Гриншпан в швейцарской газете Le Temps. "Демонстрация мускулов опережает на несколько дней 18-ю годовщину назначения Владимира Путина на пост премьер-министра", - отмечает автор.

Официально ничего не запланировано, чтобы отметить эту годовщину, говорится в статье. Владимир Путин предпочел отправиться в Абхазию, чтобы отпраздновать 9-ю годовщину конфликта в Грузии, сообщает журналист. В августе 2008 года, продолжает Гриншпан, "бросившись на помощь своим союзникам", Абхазии и Южной Осетии, российская армия нанесла сокрушительное поражение Грузии, тем самым подбросив уровень популярности Владимира Путина выше 80%.

"Шестью годами позже, когда в опросах дает о себе знать истощение власти, хозяин Кремля посылает свою армию захватить Крым, в то время как Украина оглушена революцией на Майдане", - пишет автор. С тех пор политические комментаторы прозвали Путина "собирателем русских земель". "Это "имперское" качество вновь выдвигается на передний план сегодня, в то время как приближаются президентские выборы, назначенные - как бы нечаянно - на день четвертой годовщины аннексии Крыма", - отмечает журналист.

Но кем будет Путин 2018 года? - задается вопросом издание. "Близкий к партии власти "Единая Россия" Центр политической конъюнктуры перечисляет четыре возможных сценария кампания, - говорится далее. - Первый и самый вероятный - это сценарий инерции. Речь идет о том, чтобы вести "спокойную кампанию", которая будет предсказуема, без резких изменений или сюрпризов".

Согласно Андрею Колесникову из Московского центра Карнеги, импульс, заданный Владимиром Путиным в 2012 году, не может не продолжиться. "Акцент может быть сделан - на выбор - на изоляционизме, национал-патриотизме или империализме. И этот вектор может усилиться, углубиться, усугубиться", - передает автор слова эксперта.

"Есть единственный императив: сохранять имидж победителя, - заключает Гриншпан. - Без этого Владимира Путина настигнет ответственность за падение уровня жизни россиян".