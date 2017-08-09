"Игра престолов" в России: гербы Вестероса в реальной жизни

"Пока новейший сезон "Игры престолов" еженедельно захватывает внимание мировых аудиторий, самые убежденные фанаты изучают первоисточник на предмет выявления скрытого символизма, предвещающего следующий драматический перевод сериала, - сообщает Дамиен Шарков в Newsweek. - Произошел неканоничный поворот с узнаваемой геральдикой этой фантастической франшизы: фанаты теперь выявляют загадочные связи между гербами благородных домов Вестероса и их двойниками из реального мира, обнаруженными в российской провинции".

"Согласно российскому накопителю мемов "Пикабу", средневековый мир Джорджа Р.Р. Мартина с его ожесточенной борьбой за власть и жесткой политикой сильно напоминает современную Россию. Сходство простирается вплоть до гербов", - говорится в статье. Герб Ланнистеров (золотой лев на алом щите) подозрительно похож на эмблему Красноярска, черный олень Баратеонов - на сидящего оленя на эмблеме подмосковного Одинцова, черный парусник Сивортов - на судно на гербе Калининграда, три птички на гербе Курска - на трех птичек на гербе Греллов. Герб Кэсвеллов с золотым кентавром напоминает герб Химок.

"Эти сходства, хотя и являются, скорее всего, простыми совпадениями, неизбежными в стране, занимающей площадь более 17 млн квадратных километров, занятны и привлекают много внимания в России. По меньшей мере, этот мем, по-видимому, помогает российским фанатам пережить ожидание следующего эпизода, который выйдет в воскресенье", - отмечает Шарков.