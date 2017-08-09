Гарантий нет ни у кого

Произвол властей и главенство власть имущих превратились в будни российских компаний. Теперь и иностранные концерны должны осознать, что особого отношения им не положено, констатирует обозреватель Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе.

Игорь Сечин, глава российского нефтяного концерна "Роснефть", "должен был бы выступать обвинителем на управляемом сверху процессе против экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Именно "Роснефть" содействовала спецслужбам в подготовке материалов против "неудобного" Улюкаева. И без того влиятельный Сечин хотел еще больше власти", констатирует автор.

После того как президент Путин несколько лет назад покончил с политическим влиянием олигархов, магнаты зависят от благосклонности "силовиков", одним из представителей которых является и Сечин, говорится в статье. После того как скандал вокруг газовых турбин Siemens в Крыму получил огласку, становится очевидным, что "немецкий концерн повел себя наивно, полагая, что к нему будет особое отношение. Теперь иностранные компании должны осознать то, что для местных давно уже стало само собой разумеющимся: гарантий в России нет ни у кого. Что это означает для культуры предпринимательства и инвестиционного климата, объяснять излишне", пишет в заключение автор.