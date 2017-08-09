Северная Корея: двойная игра России

Кремль согласился на санкции против Северной Кореи, что стало неожиданностью. Но это отнюдь не значит, что Москва хочет свержения режима Ким Чен Ына, пишет Neue Zuercher Zeitung.

"Продемонстрированное США, Китаем и Россией в конце минувшей недели единство позиции в северокорейском вопросе не должно вводить в заблуждение относительно того, что эти три игрока расставляют отличные друг от друга акценты. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул это во вторник в Маниле, высказываясь в пользу диалога с Пхеньяном. Его американский коллега Рекс Тиллерсон в качестве предварительного условия потребовал от Северной Кореи отказа от ракетных испытаний. На такие уступки режим Ким Чен Ына, скорее всего, пойти не готов. В привычно агрессивной манере он во вторник пригрозил США применением ядерного оружия и назвал санкции "террористическим актом", - передает издание.

Нынешняя позиция России, по мнению автора публикации Андреаса Рюеша, свидетельствует скорее о том, что Москва хочет развеять сложившееся мнение о том, что Вашингтон из-за слабого желания русских и китайцев сотрудничать по этому вопросу вынужден действовать в одиночку.

При этом, говорится в материале, "новые санкции встают на пути цели Москвы по наращиванию торговли с Северной Кореей. Правда, дипломаты утешают себя тем, что удалось убедить Америку отказаться от некоторых требований. Так, благодаря усилиям Москвы теперь не идет речи об ограничениях российского нефтяного экспорта в Северную Корею или закрытии воздушного пространства над страной. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает считать себя адвокатом режима в Пхеньяне. Как и у Китая, у России есть стратегическая заинтересованность в сохранности этой буферной зоны севернее Южной Кореи, союзника США. Россия отвергает и экономическую изоляцию КНДР".

Ключ к решению северокорейского вопроса, по мнению западных политиков, находится в руках Китая - это связано с уникальной экономической значимостью КНР для Северной Кореи. Однако, замечает журналист, для выживания режима Кин Чен Ына важна и Россия. "Согласно существующей декларации о намерениях, Москва планирует к 2020 году увеличить торговый оборот в 10 раз".