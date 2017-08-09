НАТО критикует Путина за посещение "спорной грузинской территории"

НАТО во вторник упрекнуло президента России Владимира Путина за посещение республики Абхазии в девятую годовщину короткой войны с Грузией за Абхазию и Южную Осетию, пишет Politico.

"Визит президента Путина в грузинский регион, Абхазию, в девятую годовщину вооруженного конфликта вредит международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров", - говорится в заявлении представителя Североатлантического альянса Дилана Уайта. - Мы сожалеем, что визит состоялся без предварительного согласия грузинских властей".

"Россия почти аннексировала два региона, которые существуют только благодаря российской экономической поддержке и защите российских военных и служб безопасности... Грузия и Запад неоднократно обвиняли Россию в том, что она продолжает посягать на территориальный суверенитет Грузии, негласно отодвигая ее границы", - пишет автор статьи Дэвид Хершенхорн.