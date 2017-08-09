Американо-северокорейские дебаты - типичный пример политики ядерного устрашения

Армрестлинг между США и Северной Кореей - это новая возможность подвергнуть испытанию ядерную доктрину, пишет журналист, колумнист портала Slate.fr Даниэль Верне.

В начале года Дональд Трамп еще был уверен: у Северной Кореи нет ракеты, способной достичь американской территории. Он ошибся, говорится в статье.

Первая ракета, выпущенная 4 июля, была достаточной дальности, чтобы нанести удар по Аляске; вторая ракета, от 28 июля, теоретически могла достичь Западного побережья США и даже города Чикаго. Как американский президент мог согласиться на то, что США окажутся во власти прихотей диктатора, который начиная с 2006 года произвел шесть ядерных испытаний и шумно и наглядно доказал, что может перебрасывать свои бомбы на расстояние более 10 тыс. километров? - передает автор.

8 августа Трамп заявил: "Северной Корее лучше больше не угрожать США. Они встретятся с огнем и яростью, которую мир не видел раньше". Риторическая эскалация продолжилась позднее, когда северокорейский режим объявил, что изучает возможность запуска баллистических ракет промежуточной дальности в направлении американских военных баз, расположенных на острове Гуам в Тихом океане, продолжает автор.

Американо-северокорейские дебаты представляют собой типичный пример политики ядерного устрашения. Они напоминают Кубинский ракетный кризис 1962 года, когда американский президент Джон Кеннеди и генеральный секретарь Коммунистической партии СССР Никита Хрущев разыграли ложную партию в покер, балансируя на грани войны, вплоть до финального компромисса. Конечно, международный контекст совершенно иной. В начале 1960-х годов США и Советский Союз были единственными великими ядерными державами. Обе тестировали свои ядерные доктрины, дававшие им преимущество над противником, вспоминает Верне.

Северокорейская угроза не является неотвратимой. Эксперты считают, что режиму Пхеньяна нужно еще несколько лет, пока он будет способен устанавливать ядерные боеголовки на свои баллистические ракеты. Тем не менее, по данным газеты The Washington Post, цитирующей источники военной разведки, северокорейцы уже разработали миниатюрную ядерную боеголовку, которую можно установить на ракету. Таким образом, угроза существует, говорится в статье.

Дональд Трамп, с соответствующими изменениями, оказывается в положении Кеннеди. Он не может согласиться с вероятностью того, что глава Белого дома будет подвергнут (ядерному) шантажу со стороны северокорейского диктатора, однако его свобода выбора ограничена, отмечает журналист. "Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы оказать давление на Северную Корею, избегая войны, требующей больших жертв", - сказал советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. Частью этого давления стали санкции, наложенные со стороны ООН. До настоящего времени они оказывались неэффективными, указывает Верне.

Опасение состоит не в том, что Ким Чен Ын нанесет упреждающий удар против США, которые способны стереть Северную Корею с карты. Достаточно того, что он получит власть для того, чтобы попытаться оказывать влияние на американскую политику, говорится в статье. Бывший министр обороны США Уильям Перри объясняет это следующим образом: такая атака была бы "самоубийственной, и единственное, что продемонстрировал с высоты своих 33 лет северокорейский лидер, в течение пяти лет стоящий во главе страны, так это то, что он прежде всего озабочен своим выживанием. Но если Ким обладает потенциальной возможностью давать отпор, то он будет оказывать воздействие на любое решение Трампа и его преемников, принятое ими по поводу обороны союзников США в данном регионе".

Остаются переговоры, которых тщетно добивался сначала Билл Клинтон, потом Джордж Буш-младший. Именно это предлагает также Китай и новый южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Северокорейцы отреагировали отказом от предложения заключить соглашение. Такой ответ, несомненно, не является их последним словом. Время работает на них. Ким Чен Ын может согласиться на переговоры, когда сочтет, что его программа достаточно усовершенствована. Пекин и Москва предлагают двойное "замораживание": с одной стороны, ядерной программы Пхеньяна, с другой - развертывания противоракетного комплекса и американо-южнокорейских военных маневров. Крупным недостатком такого подхода, с точки зрения США, является признание режима Ким Чен Ына в качестве обладателя ядерного оружия, комментирует журналист.

В противоположность применяемому порой упрощенческому подходу, Ким Чен Ын - не "сумасшедший". Может, порой он разыгрывает из себя умалишенного. Это тоже одна из составных частей политики устрашения. Историки напоминают, что в Берлинском кризисе 1961 года, произошедшем за год до Кубинского ракетного кризиса, президент Эйзенхауэр попытался убедить Хрущева в том, что он "достаточно сумасшедший", чтобы развязать войну из-за бывшей столицы Рейха с целью не быть вынужденным это делать. Основополагающая цель Ким Чен Ына, как и его предшественников в Пхеньяне, - гарантировать сохранность своего режима. Узнав о злоключениях Саддама Хусейна и Каддафи, он расценил ядерное оружие как оптимальное для него страхование жизни, пишет автор.

Вопрос в том, сумеют ли к этому адаптироваться другие державы. Те страны, которые обладают ядерным оружием, обеспокоены рисками его быстрого распространения. Политика ядерного устрашения срабатывала так долго оттого, что игроков было немного и они считались "разумными". Теперь их число увеличивается, вместе с ним усиливается вероятность недоразумений, неожиданных происшествий, неправильной интерпретации намерений другого, искаженных суждений в режимах единоличной власти, говорится в статье.

Де Голль определял политику ядерного устрашения просто как невозможность для противника "причинить смерть у нас дома и при этом не принять ее у себя дома". Люсьен Пуарье, один из тех, кого называли "генералами апокалипсиса", сказал: "Я верю в рационализирующую силу атома". В эпоху холодной войны эта "сила" привела США и СССР за стол переговоров. Остается надеяться на то, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп также проникнутся ею, подытоживает Верне.